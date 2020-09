Las heridas que dejó la campaña por la presidencia del Cosep y cómo pueden ser curadas

A pocas horas de haberse nombrado a Michael Healy como nuevo presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), a través de un proceso democrático de elecciones, aún obteniendo ocho votos en contra de las principales cámaras que conforman la organización empresarial, se percibe un proceso de consolidación y unión en la institución, pese a que la campaña emprendida por los dos candidatos en contienda fue dura e inusualmente agresiva, coinciden un analista político y un expresidente del Cosep.

Healy obtuvo 14 votos, de los 12 que necesitaba para quedarse al frente del Cosep, por lo que su competidor, Mario Hanon, aceptó los resultados y lo felicitó por su triunfo. Esta acción se ha interpretado como el primer paso de respaldo y acuerdo hacia el nuevo presidente del Cosep y como la búsqueda de limar asperezas en el gremio.

«La carrera electoral en Cosep ha sido una carrera agitada, que culminó con Mike Healy electo presidente. Felicito a Mike por su nuevo reto», escribió en su cuenta de Twitter el empresario Mario Hanon, el otro candidato que buscaba la presidencia del gremio. También agradeció a los que le apoyaron. «Agradezco a todos por su apoyo y seguiré como director en Cosep apoyando la reforma de estatutos para el fortalecimiento y sostenibilidad del Cosep».

Cúpula empresarial podría consolidarse

Para el analista político Eliseo Núñez, no hay indicios de una división, pese a la campaña agitada entre ambos contendientes. «Claro, fue una competencia electoral. Mario aceptó los resultados y al final podríamos esperar una posición de todas las cámaras en respaldo a las nuevas directivas. En ese sentido, no veo a Mario liderando un tema en contra de Mike», expresó.

«Creo que la prudencia y el sentido común te indican que Mike también va a tratar de trabajar con las ocho cámaras que se le opusieron esta vez, tomando en cuenta que entre las cámaras que se le opusieron están las más numerosas como Cadin (Cámara de Industria de Nicaragua) y la Cámara de Comercio que son necesariamente piezas con las que cualquier presidente del Cosep tiene que trabajar, si quiere tener un resultado óptimo en su gestión», añadió Núñez.

El doctor en Economía y expresidente del Cosep, Erwin Krüger, manifestó que todas las organizaciones, incluyendo la cúpula del empresariado, tienen diversos puntos de vista, y que en toda organización democrática las diferencias se resuelven mediante ponencias, propuestas, candidatos y elecciones.

Pero, una vez que pasa la elección como acaba de ocurrir con el Cosep, se hace un esfuerzo porque no quede un conflicto o una división entre los grupos, explicó Krüger. «En toda organización democrática así se hace. Yo ya vi el mensaje de don Mario Hanon, felicitando a Michael y dijo que va a continuar trabajando con el Cosep dentro de las cámaras y ahorita se va a empezar a dar un proceso de consolidación de la institución y de ajustes a las propuestas y de integración», coincidió el expresidente del Cosep.

Era el momento de acabar con la dictadura en el Cosep

Krüger señaló que este tipo de procesos democráticos no existen en dictaduras y que ya era el momento en que el empresariado nicaragüense dejara de reelegir a la misma persona.

«En las dictaduras no existe porque no es posible. El que se opone al líder lo matan o lo envenenan. Pero, yo veo más bien al empresariado como gente muy creativa, gente de una gran capacidad de trabajo, son los que lideran la producción de bienes y servicios del país, son los que toman riesgos, generan riquezas y obviamente no tienen una visión unificada. No todos piensan igual», comentó.

«Por eso buscan candidatos y apoyan a los que ellos creen y quieren, y esto es lo que acaba de pasar en el Cosep. Lo bueno que sucedió es que ya dejaron de tomar una postura de posición unificada, de estar reeligiendo a la misma persona», añadió.

Considera además, que con todo cambio, vienen cambios de posiciones. «Michael (Healy) es una persona distinta. Tiene unas posiciones políticas bien definidas y las decisiones que tome a lo interno del Cosep, pues no es lo que él decide, sino que es lo que él impulsa, promueve y coordina porque son las cámaras y todos los miembros del Cosep los que van a trabajar en este proceso», explicó.

José Adán Aguerri permaneció aferrado a la presidencia del Cosep por 13 años y hasta el último momento anunció que no se postularía a la reelección del gremio empresarial, poniendo fin así al modelo de alianza que mantuvo con el dictador Daniel Ortega hasta 2018, con el estallido de la crisis social y política.

El cambio democrático del Cosep podría incidir en el país

Este nuevo cambio de mandato, de forma democrática podría incidir de alguna manera en el contexto del país, coinciden también los expertos. Para Krüger es un ejemplo de como deberían de ser los procesos y las tomas de decisiones en la nación. «Más democráticas, más representativas, de más debates y ojalá que este esfuerzo que está haciendo el empresariado sea seguido por nuestros políticos y busquen pues cómo hacer propuestas, no de quién va a mandar, sino de quién va a gobernar y de que gobiernen bien y en beneficio de la población», recomendó.

También sugiere que debe de ser de una forma democrática y con verdaderos representantes para la población. «Ojalá que sirvan para que no hayan estos conflictos y no se den estos procesos de recesión y depresión en los cuales estamos montados. Ojalá que influya positivamente en el país», reiteró el expresidente del Cosep.

Sin embargo, Núñez manifestó que tanto Aguerri, expresidente del Cosep, como su sucesor Healy, han estado muy involucrados en el tema de la oposición desde un espacio de la Alianza Cívica, por lo que este cambio podría tener una incidencia significativa.

«Yo creería que estamos abriendo puertas a una nueva correlación de fuerzas internas en el Cosep, que no necesariamente es una división, pero que obliga a una gestión más consensuada, de mayor esfuerzo de lograr acuerdos internos y esto se tiene que reflejar también hacia afuera en las políticas que el Cosep tenga», dijo Núñez.

«No es lo mismo un presidente electo por unanimidad, que tiene un mandato diferente, que un presidente electo por 14 votos y teniendo 8 cámaras enfrente. Entonces, la gestión de ellos es diferente y al ser diferente también impactará sobre los otros espacios donde ellos participan, en este caso en el espacio de la Alianza Cívica», añadió.

Healy hace llamado a trabajar en unidad

Por otro lado, en su primera conferencia como presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy, este miércoles, destacó que todos los trabajos propuestos durante su campaña los harán en unidad, donde además de agradecer a las cámaras por darle su voto de confianza, les hizo un llamado para que en conjunto logren los objetivos que sean en beneficio, no solo para el sector empresarial, sino también para el país.

«Nosotros creemos que va a haber una transformación en la institucionalidad, en la gobernanza y en la unidad. Esto lo lograremos solamente unidas las 26 cámaras del Cosep», dijo Healy.

También señaló que «por primera vez en 16 años el Cosep tenía dos candidatos. Por supuesto, unas cámaras apoyaban a uno, otras cámaras apoyaban al otro. Todas las cámaras estamos enfocadas al desarrollo económico de este país, luchar por la justicia y la democracia de este país, por los derechos humanos y por lo tanto esa es la agenda que vamos a seguir trabajando y lo económico por supuesto».

Además destacó que el sector empresarial está viendo hacia el futuro y que trabajará en la agenda, tanto de Mario Hanon como la suya, pues ambas agendas de trabajo eran bastante parecidas. «Yo creo que salimos más unidos y más fortalecidos en una elección que tenía 16 años de no suceder en Nicaragua. La unidad para nosotros es fundamental para poder tener esa fortaleza y lograr esos objetivos que nos hemos puesto todas las cámaras», dijo el recién electo presidente del Cosep.