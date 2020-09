EN VIVO | Así se armaron los equipos en el draft de la Liga de Beisbol Profesional 2020-21

Los cinco equipos de la Liga de Beisbol Profesional Nacional (LBPN) terminarán de darle forma a sus planteles durante el draft, que se lleva acabo este viernes en el hotel Holiday Inn de Managua donde los dirigentes aseguraron implementar todas las medidas necesarias para evitar el contagio del Covid-19.

Cada presidente de equipo y dos miembros del cuerpo técnico tendrán un minuto para nombrar al pelotero seleccionado de la lista preliminar de 149 anunciados por la LBPN, que incluye 74 lanzadores, nueve receptores, 40 infielders y 26 jardineros. También los dirigentes podrán escoger jugadores fuera de la nómina que cumpla los requisitos.

¡Arranca el draft de la Liga Profesional 2020-21¡

Ronda 1

Gigantes: Fidencio Flores P

Tigres: Juan Flores OF

Bóer: Jimmy Bermúdez P

Tren del Norte: Sandy Bermúdez P

Leones: Berman Espinoza P

Ronda 2

Leones: Dwight Britton OF

Tren del Norte: Sheyder García P

Bóer: Juan Bermúdez P

Tigres: Harvy Talavera P

Gigantes: Ronald Medrano P

Ronda 3

Gigantes: Iván Marín IF

Tigres: Walter López P

Bóer: Omar Obregón IF

Tren del Norte: Renato Morales OF

Leones: Braulio Silva P

Ronda 4

Tren del Norte: Darwin Sevilla IF

Gigantes: Norman Stclair P

Leones: Leonardo Ortiz C

Tigres: Luis Montealto OF

Bóer: Ernesto Glasgow P

Ronda 5

Gigantes: Isaac Bernard IF

Leones: Joseph Martínez P

Tigres: Yeris González P

Bóer: Aldo Espinoza IF

Tren del Norte: Fernando Carmona P

Ronda 6

Leones: Darrel Campbell IF

Tigres: Julio Sevilla P

Bóer: Wiston Dávila C

Tren del Norte: Wilfredo Pinner P

Gigantes: Elvin García P

Ronda 7

Tigres: Adolfo Flores P

Bóer: Gerald Rojas P

Tren del Norte: Erasmo Reyes P

Gigantes: Ronald Rivera C

León: Mark Joseph OF

Ronda 8

Bóer: Juan Carlos Urbina OF

Tren del Norte: Shendell Bernard P

Gigantes: Brayn Torres P

Leones: Jacksell Mairena IF

Tigres: Roll Valdes P

Ronda 9

Chinandega: Ever Andino IF

Tren del Norte: Juan Blandon C

Leones: Esteban Pérez P

Gigantes: Jonathan Loáisiga OF

Bóer: Francisco Oporta P

Ronda 10

Bóer: Yervin Valdivida IF

Gigantes: Nelson León P

Leones: Ariel Downs P

Tren del Norte: Marbell Olivas IF

Tigres: Wilson Flores P

Ronda 11

Tigres: William Rayo OF

Tren del Norte: Luis Somarriba P

Leones: Wilton López P

Gigantes: Osman Gutiérrez P

Bóer: Wilder Rayo P

Ronda 12

Tigres: Álvaro Rubi IF

Bóer: Javier Robles OF

Leones: Arnold Rizo OF

Gigantes: Fausto Suárez IF

Tren del Norte: Nolan Cruz C

Ronda 13

Bóer: José David Rugama P

Leones: Joaquín Acuña P

Gigantes: Johnny Trewin IF/OF

Tren del Norte: Gean Rigby OF

Tigres: Jordna Pavón OF

Ronda 14

Leones: Kevin Ramírez P

Gigantes: Luis Sequeira OF

Tren del Norte: Freddy Zeledón P

Tigres: Apolinar García P

Bóer: Jimmy González IF

Ronda 15

Gigantes: Pedro Torres P

Tren del Norte: Mario Vargas IF

Tigres: Axel Zapata P

Bóer: Elías Villegas P

Leones: Gustavo Martínez P

Ronda 16

Tren del Norte: Félix Carrasco P

Tigres: Norman Cardoze IF

Bóer: Bryan Ruiz OF

Leones: Sául Orozco IF

Gigantes: Santiago Jiménez

Ronda 17

Tren del Norte: Oscar Hurtado C

Leones: Oscar Rayo P

Bóer: Cristhian Moreno IF

Tigres: Jeynier Sánchez: IF

Gigantes: Rafael Estrada C

Ronda 18

Leones: Johan Romero C

Bóer: Noel Jarquín P

Tigres: Juan Carlos González IF

Gigantes: Kevin Solís P

Tren del Norte: Everth Cabrera IF

Ronda 19

Bóer: Wilber Bucardo P

Tigres: Róger Marín P

Gigantes: Marlon Altamirano P

Tren del Norte: Cairo Murillo P

Leones: Claudio Hernández P

Ronda 20

Tigres: Jaysson Aburto P

Gigantes: César Orozco P

Tren del Norte: Iván Hernández IF

Leones: Rommel Mendoza OF

Bóer: Javier Herrera P

Ronda 21

Gigantes: sin escogencia

Tren del Norte: Bryan Trujillos OF

Leones: Cristopher Cerda IF

Bóer: Roberto Martínez P

Tigres: Bryan Osejo IF