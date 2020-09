Gobierno usa los fondos de la Conatradec para hacer propaganda política. Temen por el destino de US$30 millones

Como un abuso de parte del gobierno catalogaron los productores de café el uso de los fondos de la Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura (Conatradec) para la entrega de paquetes tecnológicos con fines propagandísticos, porque aseguran que dicha asistencia está siendo canalizada por grupo afines al partido de Gobierno en plena precampaña electoral. Además el régimen anunció esta semana, tras años de boicoteo, la construcción del Laboratorio Nacional del Café, como una iniciativa estatal cuando realmente se va a financiar con recursos de los productores.

“Lo que están haciendo es aprovecharse de los fondos de los productores, porque eso no estaba contemplado en la ley, a menos que la hayan modificado pero lo que recuerdo es que ese fondo era intocable, iba a servir para financiar el 30 por ciento de garantía de la banca privada y si están haciendo eso, es un abuso”, dijo José Ángel Buitrago, miembro de la junta directiva de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (Excan).

Federico Argüello, presidente de Excan, señala que fueron dos millones de dólares que usaron del fondo de los caficultores para comprar los 100,000 quintales de fertilizantes.

Los quintales están siendo repartidos entre productores del norte del país en sacos donde aparece en grande el logo del Gobierno, cuando realmente son recursos que han aportado desde el 2013 los productores cuyo fondo se estima en 30 millones de dólares.

En un medio oficialista el titular del Ministerio Agropecuario, Edward Centeno, dio a conocer que iban a beneficiar a 34 mil pequeños productores con paquetes tecnológicos, el cual consiste en brindar asistencia técnica al productor y la entrega de fertilizantes foliares y químicos.

Al respecto Aura Lila Sevilla, presidenta de la Alianza Nacional de Caficultores de Nicaragua, manifestó que se está cumpliendo el mayor temor de los productores: que gobierno use el fondo del sector a su gusto y antojo.

“Definitivamente eso era uno de nuestros temores desde que se promulgó la Ley en el 2013, nosotros pronosticamos que si ese fondo lo manejaba el Gobierno no iba a dar un buen uso como ha sucedido con otros fondos” , dijo Sevilla.

Para propaganda partidaria

Lo peor del caso, según Sevilla, es la partidización, ya que está siendo canalizado por personeros del gobierno que hay en los territorios, lo que significaría que se beneficiaría solo a aquellos allegados al partido orteguista, pese a que la contribución, por ley se aplica parejo a los productores.

“Nosotros hemos visto esa entrega, que no se ha hecho ni con las asociaciones de productores, se ha hecho en los territorios en coordinación con los grupos de gobierno, organizaciones políticas, están utilizando los fondos de un sector gravemente afectado por diversos factores con uso político porque todo esos paquetes se están sacando del fondo cafetalero, ayer lo miré en un canal del gobierno y ahí nunca se aclaró que el dinero (para los paquetes tecnológicos) salió de nosotros”, sostuvo Sevilla.

Los productores que están en la asociación que dirige Sevilla, que es de las más grandes en las zonas cafetaleras del país, dieron a conocer que ellos quisieron acceder al beneficio, pero si no llevás la recomendación o aval del gobierno hay una serie de requisitos como el hecho de producir mínimo de 3 a 5 manzanas, si el área es mayor o menor, no aplica.

Tal como explicó Buitrago, Sevilla indica que “esto no estaba contemplado en la ley de la Conatradec, porque el fin de ese fondo era respaldar el crédito para los pequeños y medianos productores, pero como fue imposible lograr el financiamiento por la misma burocracia de la Conatradec y la política crediticia de la banca, le quedó todo a ellos para que lo usen a su gusto y antojo”.

No obstante Sevilla indica que con la última reforma que se le hizo a la ley, lograron meter la asistencia a los productores y de eso se están valiendo. “En la última reforma incluyeron que se pudiera dar apoyo para el mantenimiento de las plantaciones. A mí me llamaron cooperativas desde San Juan de Río Coco, Jinotega, solicitando información sobre este paquete tecnológico y yo consulté, pero aquí en Matagalpa todas las organizaciones no han logrado acceder a ese bono porque ponen muchos requisitos”.

La reforma que se hizo a la Ley para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura en el 2017, se establecióque: “se incorporan nuevas funciones de la Conatradec, entre otras, aquellas relativas a la promoción de la caficultura, asistencia técnica y representación internacional”, pero la misma no contempló que el dinero del fondo se usara para paquetes tecnológicos.

Actualmente los productores de café arábigo están aportando 1 dólar por cada quintal de café que exportan, si este ronda entre 100 y 140 dólares. Dos dólares si este llega a ubicarse entre los 140 y 165 dólares. Asimismo los que producen café robusta pagan un dólar si el precio del quintal anda entre 70 y 90 dólares y 1.75 dólares por cada quintal si este llega a costar 90 y 115 dólares.

También se apoderan del laboratorio de café

Pero además del paquete tecnológico, este martes el régimen anunció que junto a la Conatradec- actualmente controlado por el orteguismo- anunció la construcción del laboratorio, que cumplirá con estándares y normas internacionales de gestión de la calidad. El Gobierno señala que dicho centro será construido en Sébaco y el temor de los productores es que el mismo se levante en los terrenos del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, con lo que el sector privado perdería el control del mismo.

Antes de que los delegados del sector privado saliera de la Conatradec, tras el estallido de la crisis política en abril del 2018, estos se habían opuesto a que el laboratorio de levantara en terrenos propiedad del Estado y este se negó a ceder uno, por lo que decidieron buscar otro lugar, pero el Gobierno decidió poner múltiples trabar y el mismo nunca prosperó.

Sevilla afirmó que van a investigar si compraron el terreno y a nombre de quién se construirá. “La posición que manteníamos como sector es que debe estar a nombre de la Conatradec y debe ser administrado por la Conatradec. En algún momento nos tendrán que rendir cuentas”, dijo.

Álvaro Vargas, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), afirmó esta semana que los productores han expresado su preocupación sobre el destino de este fondo. “Indudablemente todos los cafetaleros nos han externado su preocupación por el destino del fondo, que al final lo aportan todos los cafetaleros y que se debió usar para apoyar al sector más con la crisis de los precios internacionales, más el incremento de los costos de producción de los insumos agrícolas, con la reforma fiscal en el 2019”, dijo Vargas.

El centro contará con auditorio, salas de conferencia y reuniones a disposición de las familias productoras. Lo único que no contempló el Gobierno en su anuncio es la finca demostrativa de 200 manzanas que incorpora el proyecto original, que lideró el sector privado y que se construirá con recursos de los mismos productores no del Estado.

La Conatradec está controlada por completo por personeros del orteguismo. Inclusive, el régimen de Ortega a inicios de febrero amplió el número de delegados que conforman la Junta Directiva, donde incorporó personas que son desconocidas por los productores y a delegados partidarios sandinistas.

Se incorporó, por ejemplo, a Pedro Antonio Haslam Mendoza, secretario político del Frente Sandinista en Matagalpa y Merlin del Socorro Preza Ramos. Esta última en La Gaceta del 17 de agosto de 2016 apareció como candidata a diputada propietaria nacional del Frente Sandinista, sin embargo, en la lista oficial que publica la Asamblea Nacional la misma ya no estaba, porque finalmente no ganó la diputación.