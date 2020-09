Demandan al actor Kevin Spacey por agresión sexual a dos menores

El actor Anthony Rapp, quien participó en la película Star Trek: Discovery, y otro hombre no identificado demandaron al actor Kevin Spacey de agresión sexual, en dos incidentes diferentes, cuando eran niños de 14 años, informan medios locales.

Actualmente Rapp tiene 48 años y fue en 2017 cuando acusó públicamente en el 2017 a Spacey de iniciar intentos sexuales hacia él, un acto que supuestamente tuvo lugar en 1986, una alegación que ahora llega a los tribunales gracias a una reciente ley de Nueva York que permite a las víctimas de abusos sexuales infantiles demandar años después.

Lea también: La actriz Fernanda Castillo está feliz por su embarazo, sus novelas y el estreno de su película

El medio Page Six, dice según documentos judiciales, que Rapp era un joven actor de 14 años en una obra de Broadway cuando conoció al protagonista de House of Cards en 1986 y este le invitó a una fiesta en su apartamento de Manhattan. Spacey en ese entonces tenía 27 años, “intencional y voluntariamente, y sin el consentimiento del denunciante, hizo un avance sexual no deseado hacia Rapp agarrándole del trasero, levantándolo hasta una cama y tumbándose sobre su cuerpo, tras lo que el joven actor corrió a un cuarto de baño y poco después se fue del lugar», dice.

Ver esta publicación en Instagram Father and son. Una publicación compartida de Anthony Rapp (@albinokid1026) el 14 May, 2020 a las 6:05 PDT

Otra denuncia

El otro hombre que ha denunciado a Spacey, identificado como C. D., dice que lo conoció en una clase de interpretación impartida por Kevin en el condado de Westchester en 1981, cuando tenía 12 años, y dos años más tarde sufrió abusos por su parte.

La demanda dice que Spacey invitó a C.D. a su apartamento y mantuvo relaciones sexuales con él, un incidente que se repitió en diferentes ocasiones y que finalizó cuando este intentó sodomizar al denunciante, que logró liberarse y huyó del lugar.

Puede interesarle: Bad Bunny y Ozuna lideran la lista de nominados de los Premios Billboard de la Música Latina

Tanto Rapp como C.D. alegan que sufrieron daños psicológicos debido al abuso por parte del intérprete, y reclaman una compensación.

Tras múltiples investigaciones, Spacey se ha enfrentado en los tribunales a dos acusaciones relacionadas con delitos sexuales, una en Massachusetts y Los Ángeles, aunque aún no ha sido condenado.