Muere Stevie Lee: actor de ‘American Horror Story’ y luchador de «wrestling” 

Stevie Lee, presentador de televisión en los programas “American Horror Story”, “Jackass”; y luchador de ‘”wrestling” falleció a sus 54 años en su casa, dio a conocer su familia.

Lee fue conocido con el nombre artístico de Puppet por la carrera que desarrollo por muchos años en la lucha libre profesional estadounidense.

En una reciente cuenta en GoFundMe en la que se buscó ayuda para cubrir los gastos del funeral, sus familiares destacaron que Stevie Lee fue «amado por muchos». Asimismo recuerdan su alegría y sonrisas que le regaló al mundo, su actitud y estilo de vida sin condiciones.

It is with great sadness that we learn of the passing of Stevie Lee, better known as «Puppet The Psycho Dwarf» in the early days of TNA. We send our deepest condolences to his friends and family. pic.twitter.com/tdVdCFkNCJ

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) September 10, 2020