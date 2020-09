Redes sociales piden cancelar «Cuties», en Netflix, por «sexualización» infantil

Netflix estrenó la película «Cuties», cuyo lanzamiento ha generado varias críticas, entre ellas, recolecciones de firmas para su cancelación. Y es que varios usuarios han llamado a boicotear a Netflix por esta película, que narra la historia de una niña de 11 años que intenta evitar problemas familiares y descubre el «twerking».

La película, dirigida por Maïmouna Doucouré, ha estado envuelta en una polémica mediática por su inapropiada sexualización de niños y su abierta apología de la pedofilia, citan los comentarios en redes. La cinta debutó a principios de este año en el Festival de Sundance, y aunque en ese momento Netflix pidió disculpas por el polémico material promocional vuelve a estar el centro de las críticas.

Actualmente la etiqueta #CancelNetflix es tendencia en varios países, todo porque a raíz del debut de la película algunos usuarios están llamando a otros a terminar sus suscripciones y “cancelar” a Netflix. Entre ellos el senador de Wyoming, Bo Biteman, quien dijo que no apoya la explotación infantil o el intento por normalizar la pedofilia.

Not supporting child exploitation or their attempt to normalize pedophilia! #CancelNetflix Good riddance @netflix pic.twitter.com/XqnDUlj2UW

— Bo Biteman (@bobiteman) September 10, 2020