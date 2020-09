José Adán Aguerri, ahora como expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), manifestó la importancia de que esa organización empresarial se vea separada de la Alianza Cívica, para no poner en riesgo su condición de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ante la represión y las amenazas jurídicas de la dictadura.

Los organismos no gubernamentales, sindicales, empresariales y gremiales, tienen una naturaleza legal que les impide participar en asuntos políticos. Las legislaciones que establecen estas prohibiciones son la Ley de Cámaras, el Código del Trabajo, el reglamento de organizaciones sindicales y la nueva normativa aprobada por el Ministerio de Gobernación, en abril de 2019, para el control los organismos sin fines de lucro, también conocidas como ONG.

Según Aguerri, desde hace meses se decidió separar a las organizaciones de la Alianza Cívica, entre estas el Cosep, y quedarse con representantes por cada sector. «En la estructura legal que tenemos las ONG, las ONG no podemos participar como ONG de procesos políticos, especialmente de procesos políticos partidarios. Entonces, en ese sentido, no hay ningún movimiento que quede dentro de la Alianza. Por eso hablamos en el el artículo 1 de la constitución de los estatutos Alianza, que son hombres y mujeres en representación de sectores. No hay ningún sector ni del sector empresarial, ni del sector sociedad civil, ni del sector trabajador (que sea representado por una organización). Esa fue parte de la respuesta que se tuvo que hacer, para asegurar que nosotros podamos mantener esa presencia como sector empresarial sin arriesgar a nuestras organizaciones», explicó Aguerri al finalizar la presentación de una propuesta de Agenda País por parte de la Alianza Cívica.

La Alianza Cívica es dirigida por un Consejo Ejecutivo conformado por un Coordinador General, actualmente Carlos Tünnermann Bernheim; un Director Ejecutivo, actualmente Juan Sebastián Chamorro y delegados de ocho sectores: empresaria, estudiantil, político, médico, académicos, Costa Caribe, campesinos, sociedad civil.

Empresarios fundadores de la Alianza Cívica

,Aguerri explicó que la representatividad del sector empresarial dentro de la Alianza Cívica, recae sobre los empresarios fundadores de esa agrupación, entre ellos él Michael Healy (nuevo presidente del Cosep), Juan Sebastián Chamorro (presidente ejecutivo de la Alianza Cívica), Mario Arana (presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua-AmCham) y el empresario Álvaro Vargas.

«Es importante mantener la representación del sector empresarial en este espacio, en este proceso, en esta lucha donde hemos estado por casi dos años y medio. Entonces, hoy, las representatividades que existen dentro de la Alianza Cívica son representatividades que recaen en hombres y mujeres de diferentes sectores. En el caso del sector empresarial, esa representatividad recae sobre las personas que somos integrantes fundadores de la Alianza a partir de mayo del año 2018», manifestó Aguerri.

Particularmente Aguerri dijo que se queda dentro de la Alianza Cívica «para buscar la unidad por la Nicaragua que queremos» y no por aspiraciones políticas, porque «no es el momento» de eso. Como expresidente del Cosep, Aguerri tiene derecho a participar permanentemente con voz, sin voto en el Consejo de ese gremio empresarial. También sigue siendo presidente del Comité Consultivo de la Integración Económico (Comieco).