Nicaragua, tierra de patriotas

Cuando llega septiembre me envuelvo en la nostalgia de aquel niño corriendo con sus compañeros de clases en Granada, alzando la Bandera Nacional, golpeando a todo vapor como una locomotora el tambor, desfilando orgulloso y con la frente en alto modelando el uniforme azul y blanco. Septiembre también me recuerda mi debut en Grandes Ligas (el 14 de septiembre de 1976), siendo apenas un joven cargado de ilusiones, pero con una determinación desbordada por enaltecera mi país, tan así que, en mi primer juego, con un poco de ansiedad y nervios, lancé 5.2 entradas sin carreras y solamente permití cuatro imparables contra los Tigres de Detroit, ganando así mi primer partido. Y más allá de eso, no olvido la responsabilidad de ser un patriota. Esos aires de septiembre.

En una ocasión, mientras lanzaba en Grandes Ligas, leí las noticias que nuestra Nicaragua estaba sumergida en guerra. Y lo que más me sorprendió fue cuando me dijeron que en medio del caos que se vivía en el país, muchas personas encendían sus radios desde sus trincheras para escuchar las narraciones cuando me tocaba lanzar. Me preguntaba ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puedo ser un patriota? Entendí rápidamente que cada quien desde su trinchera lo podía hacer. Así que me dediqué a ser un embajadorde la tierra de lagos y volcanes con mis resultados en el mejor beisbol del mundo, sabía que no podía decepcionar a tantas personas que confiaban en mí, asimismo, apoyaba al prójimo cuando tenía las facultades de hacerlo y rectifiqué mi caminar.

Debo decir que en septiembre me cansa escuchar los viejos discursos de líderes sobre el «yanquismo», los «filibusteros» y «William Walker», eso es para primaria. Como nicaragüenses nos deberíamos de cuestionar si realmente hemos alcanzado la independencia. Cambiaron los actores, pero la opresión y sometimiento se mantiene. Una independencia total sería estar librado de usurpadores, de personas que atan al país, destruyen las libertades y poderes del estado. Sin embargo, una característica del nicaragüense es la facilidad para ser guerrero. Y considero que seguimos en esa batalla por alcanzar la verdadera independencia, aunque estemos desnivelados: armas contra piedras, pero no olviden que Andrés Castro derrotó al enemigo.

Ahora a los patriotas los llaman terroristas, los encarcelan por alzar la Bandera Nacional, los ven mal por cantar el Himno Nacional, los persiguen por pedir respeto a las leyes, los secuestran por amar profundamente a la patria y arriesgarse por ella.

Todos podemos ser patriotas. El maestro brindando una buena educación, el médico atendiendo a sus pacientes con gran esmero, el político dejando de ser un corrupto, la policía respetando las leyes y el empresario apartándose de la codicia por el dinero. En mi caso, soy un veterano de 66 años, que fue embajador desde el montículo durante 23 años y ahora solo me queda levantar mi voz, motivar a la juventud y decirles que no se rindan en la batalla, que Nicaragua es una tierra de patriotas.