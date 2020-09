Neymar en serios problemas tras golpear a un rival por insultos racistas y luego publicar un tweet polémico

El Olympique de Marsella derrotó 0-1 al PSG ayer en el clásico de Francia, sin embargo lo que dejó el candente duelo va más allá de lo deportivo. El Parque de los Príncipes dejó de ser por momentos un terreno para jugar al fútbol, y se convirtió en un cuadrilátero, después de que varios jugadores terminaran en una pelea que causó la expulsión de cinco de ellos: tres por parte del PSG y dos por el conjunto de Marsella; más 14 tarjetas amarillas. Entre los expulsados del cuadro de París estuvo Neymar, quien explotó y dejó ver una imagen que a día de hoy no conocíamos del brasileño.

El extremo carioca fue expulsado de forma directa después de propinar un golpe en la parte trasera de la cabeza a Álvaro González, futbolista del Marsella, contra quien mantuvo varios roces durante todo el encuentro. Neymar acusó al jugador español de racista en varias ocasiones, de manera más específica, el brasileño afirmó que González le había llamado “mono”, acompañado de otros insultos más graves. Con este calentón, el atacante de la canarinha aprovechó la pelea de ambas escuadras en el minuto 90 para golpearle; posteriormente recibió la tarjeta roja directa, después de que el VAR captara el momento de la acción.

Una posible sanción

Camino al vestuario, el jugador del PSG encaró al cuarto árbitro para recriminarle el no haber tomado acciones en contra de los jugadores que estaban practicando el racismo dentro del campo. “El VAR vio que le pegué, pero tienen que ver también lo que dice. Es un racista, es un racista, por eso le pegué, porque es un racista”, le gritó el brasileño en más de una ocasión al colegiado, en una imagen que captaron las cámaras durante la transmisión del encuentro. Sin embargo la calentura del para muchos tercer mejor jugador del mundo no acabó ahí, y es que el jugador de 28 años terminó de expresarse en su cuenta de twitter con unas palabras muy duras: “Lo único que lamento es no haberle dado en la cara a este pendejo “.

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Tras las acciones cometidas, la estrella del PSG podría recibir una suspensión de cuatro a siete juegos, según la radio parisina RMC. El comité disciplinario de la Liga de Fútbol Profesional puede interpretar el acto de Neymar como “intimidación” y suspenderle por cuatro partidos, o un “acto de brutalidad sin causar lesión”, y ser sancionado con siete encuentros, explicó la radio. Al mismo tiempo la radio señaló que de confirmarse el comportamiento racista de Álvaro González, el español podría recibir una suspensión máxima de diez partidos.

Comunicado del PSG

En horas de la mañana del día de hoy, el club de París publicó un comunicado en apoyo al crack brasileño, donde afirman su respaldo a las denuncias del jugador, de haber recibido insultos racistas por un adversario; y recapitulan su fuerte compromiso en la lucha contra todas las formas de discriminación, desde hace más de 15 años.

“El Club recuerda que no hay lugar para el racismo en la sociedad, en el futbol o en nuestras vidas y pide a todos ue se pronuncien en contra de sus manifestaciones en todo el mundo” publica el club en su comunicado oficial.