Así fue como León garantizó quedarse con el ex Grandes Ligas Wilton López en el draft de la Profesional

En el draft de peloteros nacionales de la Liga Profesional, los Leones de León dieron un fuerte golpe sobre la mesa al quedarse con el ex lanzador de Grandes Ligas Wilton López. ¿Cómo fue que ningún otro equipo escogió a un pícher de semejante nivel en las 10 rondas anteriores? Quizá ninguno quiso precipitarse con un jugador que solo una semana antes manifestó estar desconectado del beisbol, una declaración que al parecer solo fue parte de una estrategia para no ser seleccionado por otro conjunto que no fueran los actuales bicampeones.

“Por ahora no he tenido contacto con ningún equipo de la Liga Profesional. Nadie me llamó hasta hoy y además no estoy entrenando como se requiere para jugar a un buen nivel. Hasta que termine este proceso de remodelación y reapertura de mi parque es que retomaré los entrenamientos”, dijo el ex ligamayorista. “Cuando sienta que ya estoy listo para volver a lanzar, entonces yo iré a probarme como un novato para ver a quien le gusto”, añadió en unas declaraciones el pasado 4 de septiembre, en las que incluso dijo que estaría dispuesto a probarse “como un novato para ver a quién le gusto”.

De acuerdo con Sandor Guido, el mánager que buscará con León una tercera corona consecutiva, todo fue parte de una estrategia, “porque nosotros no queríamos que otro equipo se lo llevara”. “Ya teníamos todo hablado con él, lo escogimos porque estábamos seguros de que él quería jugar”, declaró el timonel de los felinos.

Dos semanas de entrenamiento

Es más, según Sandor, “Wilton ya tiene como dos semanas de estar entrenando con el equipo de León que se alista para competir en el Germán Pomares Sub-23”. Esto contrasta con lo que López expresó días atrás, cuando afirmó que “desde el Pomares en que fui campeón con León (septiembre 2019) no he entrenado en serio, por lo que debo empezar al suave y cuando ya esté listo me iré a probar”.

Sobre lo que ha visto de Wilton López durante estas dos semanas de entrenamiento, Sandor Guido manifestó que “lo más importante es que está saludable y su brazo luce fuerte. También es clave que él quiere jugar y me ha dicho que en el rol que yo decida ponerlo, ya sea como relevista o como abridor, él va a hacer el trabajo”.