Cantante nicaragüense triunfa en Los Ángeles con sus temas: “Sad Lullaby” y “Where we can’t see”

La joven cantautora nicaragüense Gabriela Alejandra Sotomayor Roa conocida como Hyra (Niña del sol) en las redes sociales, triunfa en Estados Unidos con su temas musicales, «Sad Lullaby” y “Where we can’t see”; asimismo reveló que trabaja un nuevo sencillo con video que estrenará en octubre, el cual espera se venga a su sumar a sus éxitos.

Dijo sentirse muy emocionada y orgullosa de dar los pasitos agigantados en la música y del triunfo conseguido este mes de agosto al posicionar su dos sencillos en varias plataformas digitales como artista independiente y en el género de pop indie.

Su sorpresa es mayor, porque nunca pensó que en medio de la pandemia iba lograr llegar a más escuchas, agrega la joven artista, quien ahora se siente comprometida a trabajar más, buscar nuevos triunfos y algún día “alcanzar el cielo”, y posiblemente competir por algún premio importante, como los Grammy o Billboard, confesó a LA PRENSA.

Su primera canción “Sad Lullaby” la dio conocer en mayo pero había llamado la atención, sino que fue hasta el mes de agosto que sorpresivamente se disparó en la audiencia alcanzado más de 42 mil reproducciones en Spotify.

Este primer sencillo destacado como Pop Internacional y de creación de artista independiente, también ha figurado y destacado en sus listas por LatinX Indie, Rising y Fresh Finds, señaló orgullosa la joven.

Además compartió que su canción está a la par de canciones de Billie Eislish, Dua Lipa, Lady Gaga”, dice esta joven quien ha comentado en las redes sociales que se siente orgullosa que ha sido un “honor representar a mi Nicaragua en la música indie pop” y de contar con una “gran audiencia en Sau Paulo, Brasil”.

La artista subió en Spotify recientemente su segundo sencillo “Where cant´n see” (Donde no podemos ver); en lista de New Music Friday Latin, cuenta con 448, 542 seguidores, y en la cuenta de Spotify con más de 159,000 likes.

Este logros, destaca la artista es el resultado del esfuerzo propio, de su familia, amigos que escuchan sus temas en las redes. Hasta el momento no han contado con el apoyo de una disquera.

Sobre su incursión en la música pop indie, dice que el inglés ha habido poco representación, por lo que siente que como nicaragüense está haciendo algo y decirle al mundo que “somos talentosos y que se puede buscar tu sueño afuera de tu país”.

Como joven que se está abriendo camino en el difícil mundo de la música, la artista envía el mensaje a los nicaragüenses a luchar duro y “soñar en grande, y buscar que estos sueños se vuelvan realidad”.

Confesó que su familia fue tocada por el coronavirus, que tuvieron momentos de miedos pero todo salió bien. En tanto ella se mantuvo confinada en su estudio en Los Ángeles creando y grabando.

“Me paso todo el día metida en mi casa haciendo música, trabajando. También soy editora de videos y diseñadora gráfica, y colaboro con otros artistas que tienen esa misma visión”, dice la artista.

Reveló que estrenará una nueva canción en octubre

La artista también reveló que para la segunda semana de octubre de este año dar a conocer una nueva canción acompañada de un video. “Estoy súper emocionada, que venga octubre”, dice la artista quien muestra su felicidad de lo que espera será su tercer logro musical y que sea visto por una mayor audiencia internacional.

Su meta es lograr ser reconocida, primero por sus seguidores a nivel internacional con las canciones que logre dar a conocer, atraer a las disqueras, y en un futuro ser nominada a premios internacionales, entre ellos los Latín Grammy o los Bilboard.

“Pero me falta mucho aún para ser reconocida a ese nivel. Esta carrera no es fácil, principalmente cuando no tenés una disquera”, observó la artista con los pies bien puestos en el suelo, pero con el ánimo de luchar sin descansar para lograr ver su sueño hecho una realidad. Y sentir que “el cielo es tu límite”

Gabriela Alejandra Sotomayor Roa, nació en León, Nicaragua, hace 22 años, emigró a sus cuatro años a Estados Unidos. Sobre su talento música, dice que lo heredó de su abuelo materno Mario Roa, quien en 1996 le cantó a Papa Juan Pablo II.

Residió en Miami, Nueva York, San Francisco y actualmente en Los Ángeles, desde donde ha comenzado a dar sus primeros pasos agigantados en la música indie pop con apoyo de familiares y amigos.

Además de su pasión por la música, cuenta con estudios de Medios y Cultura, y hace sus propios videos.