Policía impide feria de vecinos en la Colonia El Periodista

Vecinos de la Colonia El Periodista, que se juntaron desde el 2018 para promocionar y vender sus productos, tenían organizada una feria para este lunes en el parque de la colonia, pero oficiales de la Policía y antimotines se los impidieron.

«Ya nos habían dado el permiso, ayer me dieron la carta el secretario político de la Colonia porque sería en el parque. Hoy a las seis de la mañana vino la Policía con cuatro camionetas llenas de antimotines. En realidad lo vi excesivo porque somos gente trabajadora nada más», dijo a LA PRENSA Jacqueline Morales, fundadora de la feria, llamada El Mercadito.

Morales agregó que los oficiales dijeron que no había permiso para la actividad. «Les enseñé la carta (del secretario político) y dijeron que no estábamos autorizados a hacer la feria porque es un lugar público y de eso se encarga la Policía en sí y no nos iban a permitir hacer la actividad. Vino el comisionado y muy amable me explicó que no podía hacer mi feria», relató.

Al finalizar la plática dejaron una patrulla frente a la casa de Morales. «Se acaba de ir la patrulla, pero me dejaron a un motorizado, igual afuera de mi casa. Me parece una mala jugada. Lo que queríamos era vender nuestros productos y ganarnos nuestros centavos. La gente se quedó con sus productos, con la inversión y en algunos casos préstamos que hicieron para venir a vender», dijo.

Feria de simpatizantes sandinistas

Un día antes, el domingo, simpatizantes sandinistas habían organizado una feria en el parque. Morales resaltó que los participantes de El Mercadito no tienen una sola afiliación política, hay diferentes partidos. «Ayer se realizó una feria del CLS (Comité de Liderazgo Sandinista) y no tuvieron ningún problema y hoy nosotros tuvimos problemas», indicó.

Cuando se les informó a los vecinos sobre la cancelación de la actividad estos reclamaron que la construcción del parque estuvo a cargo de los fundadores de la colonia.

Ahora los vecinos deben informar a un vigilante de la alcaldía que desean ingresar al parque, ya que este se encuentra protegido con una malla.

Colonia de emprendedores

El grupo El Mercadito de la Colonia El Periodista y Altos de Nejapa se formó en 2018 con más de 70 vecinos que promocionan sus productos a través de WhatsApp.

Los vecinos venden sus productos como frutas y verduras, pero al mismo tiempo productos más elaborados como tajadas y tostones, para lo cual compran a los plátanos a otro miembro del grupo. “Es como un círculo de venta y compra”, señalaron a medios de comunicación.