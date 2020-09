Ciudadanos realizan piquete exprés en Managua tras lectura de una proclama de la Coalición Nacional

Un grupo de ciudadanos realizó este lunes un piquete exprés afuera del hotel Holiday Inn como protesta para exigir la liberación de los presos políticos que el régimen de Daniel Ortega mantiene en las cárceles del país.

Al lugar de la protesta llegaron más de ocho patrullas y numerosos agentes antidisturbios a amedrentar a los manifestantes y se mantuvieron bloqueando la entrada al hotel capitalino.

El piquete se realizó luego de finalizar la lectura de una proclama de la Coalición Nacional (CN), con motivo de las Fiestas Patrias en el país y para ratificar el compromiso de los opositores de trabajar por una gran alianza nacional en esa plataforma.

En la pequeña manifestación participaron madres y familiares de reos políticos y miembros de la Coalición Nacional como políticos, campesinos y otros líderes opositores. Las madres y familiares de los presos políticos lograron posesionar su demanda en este evento y denunciar las injusticias que pasan sus hijos en la cárcel.

Proclama de la Coalición Nacional llama a la unidad

La proclama leída la mañana de este lunes, con motivo de las Fiestas Patrias, dice, entre otras cosas, que «hoy nuevamente la unidad es imperativa para garantizar que podamos vivir en democracia, libertad y justicia. Nos enfrentamos a otro gran reto histórico, quizás el más difícil de la historia y el que más temprano que tarde vamos a lograr mediante la lucha cívica, organizada y pacífica de nuestro pueblo mayoritariamente Azul y Blanco».

Por ello, las organizaciones que conforman la Coalición Nacional reiteraron el compromiso de trabajar una reforma electoral consensuada, que permita elecciones libres, transparentes y observadas. «Sin dejar en ningún momento la demanda de liberación de todos los presos y presas políticas», aseguraron.

«La Coalición Nacional seguirá siendo un espacio abierto a todas las expresiones sociales y políticas que están a favor de una Nicaragua libre, donde prevalezca la justicia como marco de convivencia democrática. Hacemos un llamado a todas las fuerzas democráticas y personas individuales que sigamos fortaleciendo la unidad para lograr salir de esta dictadura», afirmaron en la proclama.

En el evento participaron los representantes de las siete organizaciones integrantes de la Coalición Nacional, incluyendo una representación de la Alianza Cívica, organización que ha externado sus diferencias con la CN. En este evento, el representante de la Alianza Civica, el académico Ernesto Medina, pronunció un discurso autocrítico, directo en reconocer los conflictos que empañan el proceso de unidad opositora en la CN e instó a todos los miembros de la organización a ser sinceros y expresar qué es lo que quieren realmente.

¿En qué estamos fallando?

«Este es el momento para que nos veamos frente a frente, que nos veamos a los ojos y que nos digamos con sinceridad: ¿En qué estamos fallando? ¿Por qué el pueblo de Nicaragua piensa, cree que la Coalición no está avanzando, que la Coalición no es hasta ahora la respuesta que ellos están esperando para encontrar ese camino hacia la paz, hacia la libertad y hacia la justicia en Nicaragua?», se preguntó Medina.

El académico instó a los partidos políticos y a las organizaciones civiles a reinventarse y adaptarse a una nueva realidad, pidió humildad y deponer las actitudes arrogantes.

«Yo lo que quiero es hacer el llamado a todos, comenzando por los hermanos y hermanas de la Alianza Cívica, que tenemos que deponer las actitudes arrogantes, tenemos que deponer las actitudes de desprecio hacia otros que no piensan como nosotros y tenemos que sentarnos como hermanos a construir esta Nicaragua que soñamos.», expresó el académico.

El llamado de Medina a deponer intereses y egos en el proceso de unidad opositora, llega en momentos que la CN ha destacado más por polémicas y diferencias entre sus miembros, que por la anhelada unidad de los adversario del régimen de Daniel Ortega.

«Yo creo que en los próximos días, dentro de la CN, dentro de cada una de nuestras organizaciones, tenemos que comenzar a sincerarnos, tenemos que empezar a despojarnos de las actitudes arrogantes, de actitudes llenas de prejuicios. El tiempo se nos está acabando y parece que nosotros no nos damos cuenta, de que cada día que pasa le estamos dando a la dictadura más fuerza, para poder solucionar la situación de Nicaragua a la medida de ellos y no a lo que el pueblo de Nicaragua está exigiendo», agregó.

Finalmente Medina aseguró que no hay otra alternativa a la CN, dejando claro que no reconocerán otro proceso de unidad que no sea ese proyecto.