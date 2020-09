Biden dice que a los latinos les irá mejor sin Trump en la Casa Blanca

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, afirmó este martes (15.09.2020) en Florida que a los latinos les irán las cosas «mucho mejor» en asuntos como salud, educación, empleo e inmigración si el presidente es él y no Donald Trump.

En inmigración, Biden, que realizó su primera visita a Florida en lo que lleva de campaña para las elecciones presidenciales de noviembre, prometió mantener congeladas las deportaciones durante los primeros 100 días de su Gobierno y legalizar a los «soñadores».

«Las únicas personas deportadas serán quienes hayan cometido delitos graves», subrayó a Telemundo en su primera entrevista con un medio nacional en español.

El exvicepresidente habló así antes de asistir a un acto con motivo del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos en Kissimmee, una ciudad del centro de Florida con 55 % de población latina y especialmente puertorriqueña.

También defendió a Puerto Rico y su plan para reactivar a la isla y dijo que Trump se ha olvidado de que «los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses».

Destacadas estrellas de la música, la actuación y el deporte, como Eva Longoria, Luis Fonsi, Ricky Martin, Lin-Manuel Miranda, Rita Moreno, John Leguizamo, Lila Downs y Adrián González, tenían previstas «apariciones especiales» en ese encuentro con los latinos de Florida, una comunidad y un estado importantes en estas elecciones.

Hispanic Heritage Month is a reminder of the strength we draw as a nation from our immigrant roots. No matter where your family came from, we’re here because we all share the same ideals. That’s the story of America — and it is well worth celebrating. https://t.co/rign44stJc

— Joe Biden (@JoeBiden) September 16, 2020