Policía deja lesiones a excarcelado Lenín Salablanca, asedia Notimatv en Matagalpa y allana vivienda de opositor

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh denunció este martes, la brutal agresión ejercida por la Policía del régimen de Daniel Ortega, quienes abusando de su autoridad, dejaron lesiones visibles en diferentes partes del cuerpo del excarcelado político Lenín Salablanca, luego de haber sido detenido ilegalmente.

«Denunciamos este nuevo acto de intimidación y abuso de autoridad por parte de agentes represivos.Esta es una muestra de la violencia física y psicológica, que fue objeto de la represión y agresión Lenín. La violación permanente de los derechos humanos que existe en contra de los ciudadanos sobre todo aquellos que ya están marcados por el régimen, en el caso de los excarcelados», manifestó Álvaro Leiva, director ejecutivo de la Anpdh.

El excarcelado es un reconocido opositor de Juigalpa, Chontales. Fue detenido de forma violenta, junto a hermana y su novia este lunes 14 de septiembre, y más tarde fueron puesto en libertad. No obstante, el asedio policial contra Salablanca se ha intensificado en los últimos días. A través de sus redes sociales, a diario ha estado evidenciando que cada vez que sale de su vivienda a vender sus productos de forma ambulante, una patrulla con oficiales lo espera afuera para requisarlo.

Leiva, manifestó que la represión en contra de excarcelados, se continuará monitoreando y reportándose ante los organismos internacionales de derechos humanos. «El asedio en Nicaragua esta dirigido permanentemente para aquel que no comporta las ideas ideológicas del régimen Ortega Murillo, por lo que nosotros continuaremos monitoreando y mandando un informe permanente a la CIDH y a la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas», señaló.

Policía allana vivienda de exreo político Santiago Fajardo

La mañana de este martes 15 de septiembre, la vivienda del excarcelado político Santiago Fajardo, de Masaya, fue allanada por la Policía Orteguista. Así lo denunció él mismo a través de sus redes sociales.

«Yo no estoy en la casa. No sé que fue lo que se llevaron, mi esposa me dijo que me andaban buscado a mí. Ella estaba sola con una niña de un año. Llegaron tres patrullas», confirmó a La Prensa, Fajardo. Además, manifestó que esta es la segunda vez que le allanan la vivienda, la primera ocasión fue hace tres meses. Sin embargo, asegura que el asedio policial es a diario.

Asedio a canal de televisión en el norte

El medio de comunicación Notimatv que opera en Matagalpa denunció que la mañana de este 15 de septiembre, al menos dos patrullas de la Policía Orteguista llegaron hasta las instalaciones del canal de televisión, para asediar.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del medio, se observa como llegan las patrullas de las que bajan varios policías y se colocan en las esquinas de la cuadra, luego una de estas patrullas se estaciona justo en frente del local. Además, denunciaron que han recibido muchas amenazas en redes sociales.

“En el día de la independencia, fecha que recuerda luchas y libertades conquistadas, la dictadura de Daniel Ortega busca como silenciar a más medios y periodistas. Más de 15 policías y dos patrullas. Nos sentimos preocupado por las múltiples amenazas en las redes”, denunció este medio de comunicación en una publicación con el video de los agentes represores de la dictadura.

Esta no es primera vez que este medio es asediado. En noviembre del año pasado fue atacado presuntamente con armas de fuego, por sujetos que se movilizaban en una camioneta. En ese momento Eduardo Walter Montenegro, propietario de este medio de comunicación, denunció que había recibido amenazas y persecución.