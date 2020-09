Equipos aceleran ante la proximidad de los playoffs en las Grandes Ligas

CONTENIDO EXCLUSIVO.

Aún faltan trece días para el inicio de los playoffs y la ausencia de fanáticos en los estadios -como una acertada medida de prevención- pareciera disipar la emoción que provocan grandes ejecutorias en el terreno de juego.

Sin embargo desde ahora se siente la atmósfera de la postemporada. Los equipos están en la recta final de una carrera recortada por la pandemia y nadie quiere quedar fuera de la fiesta de octubre, donde se lucha por la gloria.

Ha habido palizas, incluso algunas hasta brutales, pero lo que más se ha manifestado han sido los duelos cerrados y los extrainnings, mientras los equipos enfrentan cada partido con una mentalidad de playoffs, dado lo cerrado de las peleas.

Hasta hoy, los únicos que están en palco son los Dodgers (34-15) quienes tienen dos como número mágico para su clasificación. Luego Medias Blancas (32-16), Tampa (31-17) y Oakland (30-19), quienes ya tienen un pie en el estribo.

Aún hay batallas por definirse. En el Este de la Liga Americana, Tampa es líder, pero los Yanquis (27-21) y Toronto (26-22) tienen su duelo particular. Los Yanquis los superan por solo medio juego. En el Centro, los Mellizos (30-20) no quieren ceder ante Medias Blancas.

Ahí mismo está Cleveland (26-22), pero como ahora hay ocho clasificados por liga, ya está casi adentro, mientras los Atléticos están cómodos en el Oeste, donde los Astros (24-24) se aferran al segundo lugar pese al esfuerzo de Seattle (22-26).

En la Liga Nacional, además de los Dodgers, líderes del Oeste, Bravos (29-20) y Cachorros (29-20) son los otros líderes divisionales. Luego vienen los Padres (32-18), Marlins (24-22) y Cardenales (21-22), que han batallado para estabilizar al equipo.

Después de esos clubes, que son sublíderes en sus divisiones, están los Filis (24-23) y Gigantes (23-24) como comodines, pero los Rojos (24-26), Milwaukee (22-25), Rockies (22-25) y Mets (21-26) aún no se han dado por vencidos.

Si todo acabara como va al día de hoy, los duelos de postemporada serían: Medias Blancas-Cleveland; Tampa-Toronto; Astros-Oakland y Yanquis-Minnesota en la Liga Americana y jugarían solo en en Arlington y Houston, ambos en Texas.

En la Nacional, las batalla serían entre Gigantes y Dodgers; Filis vs. Cachorros; Bravos vs. San Luis y Padres vs. Marlins. Y jugarán en San Diego y Los Ángeles, California. La Serie Mundial se jugará en el Globe Life Field de Arlington, Texas.

Algunas posiciones podrían cambiar cuando quedan pendientes entre 11 y 13 juegos para el cierre de temporada, pero es difícil creer que tropas como Dodgers o Padres, Medias Blancas o Atléticos, van a quedar fuera de la disputa en la que han sido consistentes.

Las batallas más duras están en la parte de abajo de las Divisiones donde los equipos tratan de meter las narices a pesar de que el calendario se agota y buena parte de los contendientes han sostenido un paso constante a través de todo el camino.

