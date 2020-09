El brutal derechazo de Mike Tyson al rostro de su entrenador que se volvió viral

54 años de edad y 15 de retirado han sido prueba de que el tiempo no puede contra Mike Tyson, quien no deja de sorprender con sus condiciones física y deportivas mientras prepara para su regreso al cuadrilátero. El boxeador estadounidense tiene en su agenda un combate de exhibición ante Roy Jones Jr. de 51 años de edad, el próximo 28 de noviembre; sin embargo para él, la palabra “exhibición” parece no existir, y prueba de ello fue su último entrenamiento, donde dejó ir un fuerte derechazo al rostro de su entrenador Rafael Cordeiro.

“Mike es como un pitbull cachorro que se pierde en su mente y lo único que sabe es ir por la pelea. Lo único que sabe es ir y tratar de quitarte la cabeza”, expresó Cordeiro en un diálogo con ESPN Brasil. El entrenador brasileño fue testigo de sus propias palabras tras recibir un duro golpe en su cara después de un frenético ritmo de golpes de “Iron Mike”. Posteriormente fue el mismo Cordeiro quien publicó un video en sus redes sociales donde se aprecia el momento en el que recibe el derechazo en el rostro, sin embargo no muestra lo ocurrido tras la acción. El brasileño añadió en su publicación la descripción: “¡Precisión!”, y rápidamente se volvió viral.

Rafael Cordeiro ha sido el coach encargado de preparar a Tyson para su regreso al ring. El sudamericano fue líder de uno de los mejores campos de entrenamiento de MMA del mundo y en 2015 fue elegido como el entrenador del año en los MMA Awards (Premios de las Artes Marciales Mixtas). A pesar de estar acostumbrado a trabajar con grandes peleadores de este estilo en las Artes Marciales Mixtas, no pudo evitar ser involuntariamente golpeado por Tyson.

“Cuando vi por primera vez pasar su cruzado de mano derecha, vi toda mi vida pasar por delante de mío. Mi esposa, mis hijas, mi perro, todo. Pensé que iba a morir”, bromeó Cordeiro con ESPN Brasil, mientras hablaba de su primer entrenamiento con el boxeador nacido en Brooklyn. Ahora el brasileño podrá añadir la anécdota de la derecha impactada en su rostro a su experiencia.