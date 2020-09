Vicente Padilla revela cómo detuvo su traspaso a los Yanquis y de quién aprendió para ser mánager

Vicente Padilla siempre fue un silencioso fabricante de ruido. Durante su carrera como lanzador nunca se acostumbró a dar entrevistas. Ahora, a sus 42 años, siendo mánager es más accesible. Padilla no perdió su esencia humilde, a pesar de haber ganado, según Baseball Reference, 51 millones de dólares a lo largo de 14 temporadas en las Grandes Ligas. Eso sí, cuando recibió sus primeros pagos se dio ciertos lujos. Compró una casa valorada en aquel entonces en un millón de dólares en Chinandega, tenía una Hummer y un Lamborghini valorado en 250,000 dólares, pero en el fondo seguía siendo ese muchacho salido de una finca de occidente con los valores inculcados por sus abuelos.

Es el día del draft de la Liga Profesional y Padilla, con un cuaderno de estudiante de secundaria, muestra sus fichas, hace sus escogencias y se da por satisfecho. Como decía Johan Cruyff, “la principal utilidad que te da el dinero es que puedes decir siempre lo que quieras y a quien quieras”. Eso parece ser el caso de Padilla. Desde su llegada como mánager de los Tigres es implacable en sus decisiones, la directiva le escucha y los jugadores le obedecen. Actualmente se encamina a su primera temporada como estratega en la Profesional, no siente presión y considera que tiene un conjunto competitivo.

Lea además: El mensaje de Julio César Chávez a Ricardo Mayorga tras sus primeros síntomas de mejoría

¿Qué lo motiva a ser mánager?

Me gusta estar con los muchachos, me gusta ayudar, que surjan los nuevos talentos y la poca experiencia que tengo me agrada transmitirla a los muchachos.

¿Cómo es que terminan convenciéndolo?

En León, para ser coach fue porque Yader García es muy buen amigo y Sandor y todos los que estaban ahí. El año pasado estaba Enrique Amaya, a los amigos no se les dicen que no.

¿De quién aprendió más a ser mánager?

Joe Torre. Era una persona muy tranquila, no transmitía arrechura, no decía malas palabras y con los errores que se cometían hacía una reunión muy calmado y decía las cosas, eso es algo bonito.

Los Tigres parecen ser el equipo con menos poder económico. ¿Se puede aspirar al título?

Creo que tenemos un equipo para competir y escogimos buenas figuras del beisbol y podemos llegar a estar ahí metidos en la pelea.

En el Pomares se le vio tomando decisiones arriesgadas. ¿Se considera un mánager agresivo?

No, sino que hay que hacer lo necesario y los jonrones que se dieron después de dar una base por bolas suceden todo el tiempo. Todos tenemos errores y hasta los mánagers de Grandes Ligas se equivocan.

¿Qué le ha parecido Erasmo Ramírez?

Erasmo tiene una velocidad que está ahí en el nivel, es un trabajador duro y sobre todo debe encomendarse a Dios para que te ponga en esa línea.

¿Qué opina sobre Jonathan Loáisiga?

Ha lanzado muy bien, pero estaba lesionado, es un brazo increíble.

Siempre se decía que a Padilla no le gustaba jugar con los Yanquis, ¿es cierto o un mito?

Nunca me gustó.

¿Pero alguna vez tuvo una oportunidad?

Cuando cambiaron a Bobby Abreu de los Filis a los Yanquis yo sería parte del cambio, pero hablé con mi abogado para que me sacaran, no me gustaría ir a esa organización. Más tarde, cuando firmé con Boston, Edgard Rodríguez (scout de los Yanquis en Nicaragua) me buscó para firmar con ellos, pero le dije que no.

¿Hay mucha presión, muchas reglas o por las peleas que tuvo con algunos jugadores?

No sé, no me gusta esa organización.

Puede interesarte: Nicaragua rechaza dos partidos amistosos ante Panamá para enfrentar a Guatemala

¿Qué hace Padilla cuando no está entrenando?

Me dedico a la familia, a la finca y pasar el rato.

Uno piensa que después de haber ganado tanto y sacrificado para estar en la MLB ya no se seguiría asoleando acá…

Cada quien vive la vida como quiere vivirla, a mí me gusta el deporte, como te digo, me gusta enseñar lo poco que sé.

¿Se podría pensar en Padilla como mánager de la Selección Nacional?

No podría decirle eso, sería la Feniba, pero si se da la oportunidad trataría de ayudarle en lo que pueda.