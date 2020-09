María Celeste Arrarás:“‼Tengo una buena noticia‼️Muchos de ustedes me lo venían pidiendo y ya tengo mi canal de You Tube»

La ex presentadora de Al Rojo Vivo de Telemundo, María Celeste Arrarás abrió su canal de noticias y de temas variados en la plataforma de Yoube con su nombre. Sus recientes vídeos grabados y subidos desde su casa hablan sobre temas nacionales o caseros, como el peligro de consumir en exceso el agua con gas o bebidas carbonatadas, o las secuelas del coronavirus, o el voto por correo de la comunidad hispana, entre otros.

“‼Tengo una buena noticia‼️Muchos de ustedes me lo venían pidiendo y ya tengo mi canal de You Tube ( https://www.youtube.com/channel/UCWskVyk8rAwoFWI1frZVHEA ), donde podrán ver noticias, consejos, todos sobre mi vida detrás de cámaras y en fin…sorpresas compartidas. Sean de los primeros en suscribirse y ver todo lo que ya he subido. Y de antemano muchas gracias por el respaldo.❣️”, escribió en su perfil de Instagram.

Hasta el momento el canal cuenta con 15 vídeos subidos hace dos días. El más reciente se titula: “¡Alerta Roja sobre el agua con gas y otras bebidas carbonatadas!”.

En estos vídeos cortos expone que el agua con gas puede llevar a una irritación de la vejiga, y crear sensaciones de ir al baño con mayor frecuencia y cuando van hace menos.

Observa que «son muchos los urólogos que sostienen que bióxido de carbono los hace sentir que tienen que ir al baño con mayor frecuencia». Este mismo efecto ocurre con el alcohol, los alimentos picantes y ácidos, agrega.

Su alerta roja está dirigida a personas que tienen estos tipos de irritaciones o sensaciones. Y para evitar se agrave la situación dijo que se recomienda tomar agua con gas pero en bajas cantidades y de vez en cuando, ya que no es lo mismo que consumir agua natural. Reveló que también realizó este vídeo porque sus «hijos son adictos al agua con gas”.

Otros de sus vídeos hablan de las elecciones en Estados Unidos. “Corre la voz sobre la importancia de votar en la elección presidencial, preferiblemente por correo para evitar un contagio con el Coronavirus. Y sobre cómo el voto puertorriqueño puede definir el resultado de esta elección”, escribió sobre el contenido.

“Yo siempre he votado por correo”, recordó María Celeste, quien recientemente votó junto a sus tres hijos en las recientes primarias celebradas en Florida. Este sistema virtual es de gran utilidad en estos tiempos del coronavirtus, e instó a la comunidad latina a votar. Las papeletas para votar le llegaron por correo, refirió.

Otros dos videos del carrete del Youyube, son un registro visual de su despido de Telemundo y el encuentro con sus compañeros que la hizo llorar. “Verán ese gesto de mis ex-compañeros de trabajo que me hizo llorar”, recuerda la ex presentadora.

También podrán ver el otro video sobre el emotivo encuentro de hija Lara con su perro Aspen tras su sufrir accidente. Tanto ella y sus hijos están ayudando en su recuperación. Otros sobre el coronavirus, la diabetes, entre otros temas.

Asimismo explicó María Celeste que su página en YouTube está abierta a otros temas e invitó a sus seguidores en la comunidad latina a dejar sus comentarios y proponer temas de interés los que serán bienvenidos.

También promueve el lanzamiento mundial musical de su hijo Adrián

A la par de esta actividad notiiciosa y de revista grabada desde su casa y subida a YpuTube, María Celeste ha dedicado tiempo para promover el lanzamiento musical de su hijo Adrian Vadin, y compartir en redes los apoyos y fotos de cantantes como Mark Antony, Paulina Rubia, y recientemente un video del colombiano Carlos Vives, quien le da su abrazo virtual y esperan verlo pronto en el escenario de las plataformas digitales de música.

María Celeste agradeció el apoyo de Vives y recordó que el lanzamiento a nivel mundial de #adrianvadim, en todas las plataformas digitales de la música, el próximo viernes 25 de septiembre.