Kanye West «orina» un Grammy tras su pleito con disqueras y escribe en Twitter: «Créanme, No voy a parar»

Tras polémica con la industria musical el rapero Kanye West publicó un vídeo clip donde supuestamente se orina sobre un premio Grammy, luego escribió brevemente: “Trust me … I WONT STOP” («Créanme, No voy a parar»).

El video que se ha viralizado en las redes y que lleva más de 5 millones de vistas, aparece el rapero supuestamente orinando el Grammy; antes había exhibido sus contratos con las disqueras. Esta acción inusual es una reacción de West para mostrar su indignación y su disputa que ha tenido con los sellos discográficos, y que se niegan a publicar sus canciones.

«Universal no me dirá lo que cuestan mis grabaciones porque saben que puedo permitírmelas», afirmó West en otros de sus polémicos mensajes. West por igual tiene contratos con Sonny. El músico pretende que se mejores las condiciones y tratos para los artistas, incluyéndolo.

También publicó otro twiter para precisar su reclamo donde señaló que el “90% de los contratos discográficos están sujetos a regalías lo que es una trampa, además reflejan costos con el fin de ganar mas” señaló West.

90% of the record contracts on the planet are still on a royalty A standard record deal is a trap to NEVER have you recoup, and there’s all these hidden costs like the “distribution fees” many labels put in their contracts to make even more money off our work without even trying.

— ye (@kanyewest) September 16, 2020