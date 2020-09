Lesther Medrano, prospecto que firmó por 475 mil dólares: «Me gustaría jugar con el Bóer en la Liga Profesional»

No hay quien esté inmerso en el mundo del beisbol nicaragüense que no conozca a Lesther Medrano, quien hace unos años era la figura de las selecciones infantiles y ahora es uno de los prospectos nicaragüenses mejor valorado, tanto que los Dodgers de Los Ángeles le dieron un bono de 475 mil dólares por su firma. La cancelación de la temporada de Ligas Menores le impidió tener este año su primera campaña en el beisbol profesional y en busca de ritmo jugará con los Indios del Bóer en el Pomares Sub-23.

“Desde pequeño me ha gustado el Bóer y siempre he querido jugar con ese uniforme. La idea también es tomar un poco de ritmo considerando que este año no pude debutar como profesional por el parón de Ligas Menores a causa del Covid-19. Quiero mantenerme en juego, agarrar experiencia y mejorar mis habilidades”, señala Medrano, el quinto nicaragüense entre los que más dinero han recibido por firmar con una organización de Grandes Ligas.

El sueño de niño se le hizo realidad. El Bóer lo contactó y durante uno de sus jornadas de entrenamiento recibió la visita de los representantes del conjunto capitalino. “Conversamos y me dijeron que ellos querían tenerme en el equipo porque necesitaban lanzadores. Yo les dije que sí, entonces ellos enviaron la solicitud de permiso a los Dodgers y yo también hablé con la organización. Al tiempo respondieron que sí, aunque con algunas condiciones” cuenta el prospecto.

Según explica, en sus dos primeras apariciones podrá realizar entre 40 y 45 picheos o bien completar dos o tres episodios. Luego la organización valorará si le aumenta la cantidad de envíos y entradas por juego. “Creo que seré parte de la rotación, porque según los Dodgers, y yo así lo creo, soy un potencial abridor”, expresa el lanzador.

Promesa cumplida

Una vez que se confirmó la cancelación de la temporada de Ligas Menores, Lesther Medrano mantuvo su ritmo de entrenamiento, hasta que su padre cayó gravemente enfermo producto de una infección en los pulmones. “Mi papá es quien me acompaña a los entrenamientos y cuando se enfermó tuve que dejar las prácticas para junto con mi mamá y mis hermanos cuidarlo. Gracias a Dios ya está mejor”, manifiesta el pistolero, quien hace mes y medio retomó sus entrenamientos.

Medrano cuenta que siente un profundo agradecimiento por lo que sus padres han hecho por él. Recuerda que un día, siendo solo un niño que jugaba beisbol con el único interés de conseguir una medalla, les prometió que “cuando ganara un dinerito les iba a remodelar la casa”. “Gracias a Dios pude cumplirles. Con el dinero de la firma lo primero que hice fue ayudarles a cambiar por completo la apariencia de la casa”, cuenta el pelotero, además de señalar que está buscando en qué invertir el resto del dinero que consiguió al estampar su firma en un contrato con los Dodgers.

Jugar en la Profesional

Por otro lado, Medrano manifiesta que espera jugar en la Profesional. “Tendrían (los equipos) que hacer una solicitud de permiso. Yo creo que es viable, porque los Dodgers quieren que yo me pruebe con profesionales. Me gustaría jugar con el Bóer, pero si la oportunidad se da con otro equipo igual la tomaría con gusto. El punto es jugar en la Profesional y mantenerme activo”, manifiesta.

Después de escribir una historia triunfalista con las selecciones infantiles y estar en el inicio de otra a nivel profesional, Medrano no quisiera perder la oportunidad de hacer números a nivel nacional. “Siempre que tenga la oportunidad de lanzar en mi país lo voy a hacer. Uno de mis grandes anhelos es hacer números y escribir mi propia historia en los campeonato nacionales”, cuenta Lesther, quien tiene 17 años y espera debutar en Grandes Ligas entre los 20 y los 22.