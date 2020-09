Les tomó seis horas subir facturas al sistema de la DGI para conseguir exoneración del IVA. Turismo resiente bajo impacto de medida

Los empresarios del sector turístico se prepararon este fin de semana para recibir un poco de oxígeno económico del turismo interno, pero las expectativas fueron muy grandes para el movimiento real, que fue alentado por el anuncio de la exoneración que terminó siendo un proceso muy engorroso. A algunos negocios les tomó hasta seis horas subir sus facturas al sistema habilitado por la DGI para conseguir el alivio fiscal.

Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo, (Canatur) manifestó que los empresarios se prepararon con promociones, pero la actividad no fue tan buena, porque muchas personas salieron, pero no consumieron, al menos no lo suficiente como para ayudar al sector, golpeado por dos años de recesión y la pandemia.

“Lo que te puedo decir del movimiento de estos días es que estuvo más bajo de lo esperado, a pesar que hubo promociones y descuentos. Muchos establecimientos de alojamiento se mantuvieron cerrados y los pocos que estuvieron abiertos en lugares como Matagalpa, Ometepe, Tola, San Juan del Sur, Granada, Río San Juan y León reportan una ocupación de menos de entre el 8 y el 30 por ciento promedio. Lo que más se ocupó fueron los hostales pues la gente andaba buscando alojamiento más accesible a su presupuesto y que incluyera desayuno”, sostuvo Valenti.

La líder del sector sostuvo que la principal actividad estuvo en alimentos y bebidas aunque en playas populares no fue muy alto porque las familias salían con sus propios alimentos. “La situación económica es muy dura para las familias y al salir buscan cómo reducir al máximo los costos”, dijo.

“La ocupación hotelera fue muy baja en promedio general por los cuatros días, podríamos decir que fue de un 25 por ciento de los alojamientos que abrieron, pues como repito, la mayoría sigue cerrado y los que buscaron alojamiento por lo general fue solo por una noche. En Matagalpa, Selva Negra por ejemplo tuvo alta ocupación y Cascada Blanca también, pero el resto de establecimientos fue bajo”, expresó Valenti.

Empresario tuvieron dificultad con la exoneración

Los empresarios además estaban motivados con este fin de semana largo, por el anuncio que hizo la vicepresidenta Rosario Murillo, que habría exoneración del IVA sobre las ventas que se realizarán 14 y 15 de septiembre.

El documento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) indicaba que se iba :“aplicar la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre las ventas que realicen los establecimientos de alimentos y bebida y hospedaje en la Feria Nacional en el marco de la campaña de promoción turística de las fiestas patrias y demás actividades que se llevarán a cabo en alusión a la conmemoración de los 199 años de independencia (…) para la dinamización del sector turístico”.

Para René Sandigo, vicepresidente de la Asociación de Pequeños Hoteles de Nicaragua (Hopen) manifestó que a pesar que en la zona de Granada se observó movimiento, algunos empresarios tuvieron problemas al aplicar la exoneración.

“Estuvo bien engorroso el sistema, pero además el día que hubo más movimiento fue el domingo, que no hubo exoneración”, dijo Sándigo.

Expresó que el primer día pasaron seis horas tratando de subir las facturas a las redes y aunque había un asistente de la DGI no fue fácil el proceso.

A Valenti también le reportaron que así como algunos lograron aplicar el beneficio otros no pudieron, por la misma dificultad que expresó Sandigo.

“Vi que era muy engorroso y además si ya habíamos bajado los precios y al quitar los impuestos era como decir vengan gratis”, le expresaron a Valenti, quien no precisa cuántas empresas lograron acceder a la exoneración.

Resolver conflicto con aerolíneas sería más beneficioso

Las expectativas del sector es que pronto haya un reinicio de operaciones de los vuelos antes de la temporada alta que comienza en noviembre.

“Los próximos meses van a ser duros, solo esperamos que pueda haber un acuerdo entre el Aeropuerto y las aerolíneas para ver si logramos algo en la temporada alta que inicia en noviembre”, dijo Sándigo.

Pero el régimen orteguista mantiene su postura de no ceder en los requisitos solicitados a las aerolíneas para ingresar al país, pese a que estas han expresado que son incumplibles, lo que ha provocado la incertidumbre de su retorno. Esta inestabilidad afecta mucho más al turismo, una preocupación expuesta por la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur). El mismo sector por el que dice estar preocupado el Gobierno y que busca dinamizar a su manera.

El turismo en Nicaragua era considerado uno de los pilares de la economía, siendo uno de los mejores años el 2017, cuando el país captó en divisas 840 millones de dólares y atrajo a 1.7 millones de turistas, pero tras la crisis sociopolítica que se dio en el 2018, el sector decayó. Luego vino la Covid-19 y el panorama mundial se oscureció para el sector.

Mientras el sector privado regresó este miércoles a sus labores, aún más de 180 mil trabajadore del Estado están de vacaciones.