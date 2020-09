OXFAM: países ricos acaparan la vacuna contra COVID-19

Un grupo de naciones ricas -que reúne al 13 por ciento de la población mundial- ya compró más de la mitad de las prometidas dosis de vacunas contra el COVID-19, según un informe de la organización OXFAM divulgado este miércoles (16.09.2020).

OXFAM analizó los acuerdos cerrados por las empresas que desarrollan y fabrican las cinco principales vacunas contra el coronavirus que están actualmente en la última fase de prueba. «El acceso a vacunas que salvan vidas no debería depender de dónde vives o de cuánto dinero tienes», dijo Robert Silverman, directivo de OXFAM.

