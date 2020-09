¿Manipuló Rusia los datos de la vacuna Sputnik V?

Las exigencias de calidad para una vacuna contra el COVID-19 son claras: tiene que ser efectiva, segura, accesible y debe estar rápidamente disponible. Esos criterios básicos rigen, sin excepción, para todos los laboratorios que tratan desde hace meses de encontrar una sustancia adecuada para vacunar a la población contra el COVID-19.

Por eso hubo gran consternación en todo el mundo cuando Rusia dio luz verde, a mediados de agosto, a través de un procedimiento de urgencia, a su vacuna Sputnik V, la primera a nivel internacional contra el coronavirus, a pesar de que la sustancia apenas fue probada en estudios clínicos y no se cumplió con la fase decisiva final, donde se comprobaría si era o no segura.

Ahora surgen numerosos indicios de que los datos relativos a la vacuna fueron burdamente manipulados. Cerca de 40 investigadores de Europa, EE. UU., Canadá, y también de Rusia, cuestionaron en una carta abierta la veracidad de los datos publicados por la revista especializada The Lancet a comienzos de septiembre.

Puede interesarle: El riesgo que supone para el INSS que dinero de cotizantes se invierta en la producción de Sputnik V

A los científicos les llamaron particularmente la atención los patrones estadísticos repetitivos del estudio, que marcaron en color en la carta abierta. Aunque las diferentes personas en las que se experimentó la vacuna recibieron variantes distintas de la misma, todas presentaban, en análisis realizados en diferentes fechas, exactamente el mismo nivel de anticuerpos. Eso les resultó muy extraño a los expertos.

Pero que, además, el nivel de las células T, que combaten al SARS CoV-2, fuera idéntico, ya no puede ser casualidad, afirman. Esos resultados son altamente improbables desde el punto de vista estadístico, y seguramente fueron manipulados, señalaron los investigadores del equipo del biólogo molecular Enrico Bucci. «Es como si, al tirar un dado, se obtuviera el mismo resultado una y otra vez”, dijo Bucci al Moscow Times.

ON THE «RUSSIAN» VACCINE.

With a group of colleagues, I found the data presented in the recent paper on @TheLancet a bit puzzling. We need access to the original data.https://t.co/IMjcOaxns7

— enrico (@bad_scientists) September 8, 2020