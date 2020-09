Iglesias católicas en Siuna y Bluefields se enfilan para servir de refugio y centro de asistencia a víctimas de violencia machista

Las parroquias y capillas de la diócesis de Siuna y Bluefields pretenden servir como refugios y centros para brindar asistencia jurídica, psicológica y de salud a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de la violencia machista que impera en Nicaragua, así lo confirmó el obispo de esa jurisdicción, monseñor Pablo Schmitz a LA PRENSA. De acuerdo a lo mencionado por el jerarca en los templos religiosos se están realizando actividades para brindar ayuda a las féminas.

Monseñor Schmitz recalcó que «siempre la Iglesia ha sido un refugio para cualquier persona que necesite ayuda», por eso mencionó que no pueden ser indolentes ante lo que él catalogó como «perverso (abuso) y bestial (femicidios)» del que fueron víctimas dos hermanitas, Liliam y Blanca (10 y 12 años respectivamente), que pertenecían a Infancia Misionera — obra que promueve la animación y formación misionera de las niñas y niños —, de la parroquia Espíritu Santo, en la comunidad Lisawe, en Mulukukú, Costa Caribe Norte.

Lea además:¿Qué significa que en Nicaragua las niñas marchen pidiendo justicia y cese a la violencia machista?

Además el jerarca mencionó que los templos religiosos serán un lugar seguro para que las mujeres puedan asistir y recibir cursos de salud, psicológicos y jurídicos para que «ellas puedan defender sus derechos y tomar su lugar en esta sociedad», y dijo que las iglesias no serían ni sustituirían a los albergues tradicionales o especializados, pero que si «una mujer necesita un albergase en una parroquia estará abierta, los párrocos y religiosas estarán dispuestos a buscar y encontrar una solución a la situación que viven, para que las mujeres puedan estar sin peligro y miedo que sean violadas o asesinadas», aseveró el obispo a LA PRENSA.

Indefensión, riesgo y miedo ante una sociedad machista

En un pronunciamiento firmado por monseñor Schmitz con fecha del 16 de septiembre, el jerarca afirmó que los dramáticos hechos que enlutan a Carmen Gónzales Rodríguez, madre de las niñas, y a toda la comunidad, reflejan la sociedad «que hemos construido hasta hoy: una sociedad violenta y machista, que no respeta la vida, que no cuida a las niñas y niños, que coloca en la más cruel indefensión y riesgo a las mujeres pobres, a las madres solteras, jóvenes, adolescentes», reza el pronunciamiento.

Para el obispo ante esa realidad «toda la sociedad así como el gobierno nacional tienen la responsabilidad de crear un ambiente digno para la niñez y adolescencia», debido que a lectura del jerarca los últimos acontecimientos «la gente aquí se siente asustada, porque fue una barbaridad lo que ocurrió, porque la violencia está aumentando, venga de donde venga», declaró.

Le puede interesar: Líneas de acompañamiento para las mujeres víctimas de violencia machista en Nicaragua

Olvido estatal y falta de sensibilidad

Asimismo lamentó el olvido estatal y nacional que se vive en la Costa Caribe de Nicaragua, que a su parecer todo el país se da «cuenta de que existe el Atlántico solo cuando ocurren tantas barbaridades», mencionó y cuestionó la falta de sensibilidad, la ineficiencia y la incapacidad de la Policía local para dar respuestas a estas situaciones y por ello reclama a las autoridades de Mulukukú tanto Policía, Ejército e instituciones a que «den seguimiento a todos los programas y leyes que tienen como objetivo buscar y ejecutar la justicia para la vida de las mujeres».

Monseñor Schmitz implícitamente mencionó no estar de acuerdo con la orientación del Gobierno de Daniel Ortega a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para aplicar la condena perpetua a quienes comentan «crímenes de odio», y mencionó que la violencia machista no se eliminará de la noche a la mañana con una Ley, debido a que considera que «la violencia machista se carga de una generación a otras generaciones, no es una cosa que cambia del día a la noche, por eso hay que educar para que seamos una sociedad razonable».

Casa Albergue «Renacer de las Mujeres Multiétnicas del Atlántico Sur»

En septiembre del 2013, en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) se inauguró la Casa Albergue «Renacer de las Mujeres Multiétnicas del Atlántico Sur», destinada para atender a mujeres que estén en peligro a causa de la violencia machista. El local atiende las 24 horas del día, los siete días de la semana y tiene capacidad para albergar a 15 personas con sus hijas e hijos.

En el albergue se brinda atención psicológica, jurídica, de salud y educativa, cuenta con un área de recreación, terapias grupales y zona de hospedaje que incluye dormitorios, cocina, área de limpieza y lavado, entre otras condiciones.