Floyd Mayweather regresaría al cuadrilátero para pelear contra… ¡un YouTuber!

Su nombre es Logan Alexander Paul, un estadounidense de 25 años que se volvió celebridad gracias a la aplicación humorística Vine. Con el cierre de esta, Paul desarrolló más sus cualidades en su canal de YouTube, donde cuenda con más de 22 millones de suscriptores que lo han convertido en uno de los más destacados youtubers del país norteamericano. Ahora Logan es tendencia no gracias a sus videos, sino por ser el causante de un posible regreso de Floyd Mayweather al cuadrilátero, a quien enfrentaría en una pelea el próximo mes de diciembre.

Puede interesarte: ¿Amaños de partidos en Nicaragua? Juventus confirma investigación sobre jugadores por «actos de indisciplina muy graves»

Fue otro youtuber, Keemstar, quien desató la noticia, ya viral en las redes sociales, de que “Money” saldría del retiro para enfrentar a Logan Paul. Este segundo youtuber estadounidense y también streamer, produce contenido para su canal “Drama Alert” y aseguró a través de su cuenta oficial de Twitter que el combate entre Mayweather y Paul este año no era una broma, aunque sólo se tratará de una pelea de exhibición.

Interview with @NelkFilmz today on #DramaAlert we are going talk about their situation &

Logan Paul vs Mayweather 2020 pic.twitter.com/oosQSfrlwp

— KEEM 🍿 (@KEEMSTAR) September 16, 2020