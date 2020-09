La estrategia del Tren del Norte para rescatar a Everth Cabrera

Tras hacerse público el insólito hecho de que Everth Cabrera entró a la parroquia de Santa Ana en su natal Nandaime y se ejercitó frente a la imagen de El Santísimo, la junta directiva del Tren del Norte, equipo que lo escogió en el draft de peloteros nacionales de la Liga Profesional, se reunió para valorar qué hacer con el ex jugador de Grandes Ligas, a quien no descartan y planean ayudar. No obstante, demostraron pleno desconocimiento de la situación en la cual se encuentra el pelotero granadino.

Lea además: Erasmo sigue implacable con los Mets y alarga su cadena de innings sin permitir carrera a 9.1

“Nosotros nos dimos cuenta por los medios y lo tratamos a lo interno como junta directiva. A nadie le gustó la información lamentable que se conoció sobre Everth, pero estamos trabajando en las opciones para extenderle la mano”, declaró el gerente general del Tren del Norte, Davis Hodgson.

De acuerdo con el directivo, “no hay una resolución exacta” sobre lo que van a hacer en este caso. “Por lo menos en este momento Everth no está descartado. Vamos a ver cómo consolidamos las diferentes ideas que hay para ayudarlo y luego tomaremos una decisión”, declaró Hodgson.

Sobre las opciones que como directiva están valorando, Davis detalló lo siguiente: “hay varias ideas. Queremos hablar con él directamente una vez más, aconsejarlo y llevarlo para Estelí a ver qué se puede hacer para rescatarlo. Nosotros vamos a agotar todos los medios. Ahora que ya dimos el primer paso al escogerlo en el draft, no vamos a hacernos a un lado y dejarlo solo”.

Los hechos

Según contó en una misa este jueves el padre Alexis de Jesús Fajardo, párroco de la iglesia Santa Ana en Nandaime, Cabrera «estaba a los pies de donde estaba la Última Cena, estaba acostado, haciendo ejercicio. Entré. Lo saludé y le dije: hola don Everth y me respondió educadamente. Luego le dije: ¿cómo está?’, respondiéndome: ‘bien gracias a Dios’ y siguió haciendo sus ejercicios”.

Lea también: El campeón mundial nicaragüense que invierte en un campamento en Las vegas

El sacerdote se quedó observando a Cabrera, quien a los “10 o 15 minutos” salió del templo.”Me volvió a ver y me dijo: ‘muchas gracias’, quizá porque no lo saqué o llamé a la Policía. No estaba haciendo nada malo que faltara el respeto», detalló el sacerdote.

De Cabrera hacía mucho tiempo que no se sabía nada, hasta que el viernes pasado el Tren del Norte lo escogió en el draft de la Liga Profesional. Ese día se conoció que el exjugador de los Padres de San Diego y de los Orioles de Baltimore estaba viviendo en Estelí, “haciendo cosas mínimas de beisbol como correr y bolearse”, según indicó Davis Hodgson.