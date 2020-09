¡Solo falta un juego! El Real Estelí y Walter Ferretti buscan terminar invictos en la primera vuelta

La rivalidad creció hace cinco años, pero en los últimos torneos alcanzó su máxima expresión. El duelo Managua FC y Real Estelí ya no es uno más del calendario porque los Leones Azules se han convertido en el principal adversario del Tren del Norte por la supremacía del futbol nacional, jugando cuatro series finales de forma consecutivas en torneos cortos.

Después de cuatro meses, las dos escuadras se encuentran este sábado (8:00 p.m.,) en el Estadio Nacional, el escenario donde el Managua perdió la tercera final al hilo. Los norteños llegan con los recuerdos intactos de su última visita y motivados —líderes con 20 puntos, el plantel con más goles marcados (16) y el segundo con menos recibidos (4)— para intentar terminar invictos la primera vuelta por quinta vez en 17 años.

El Managua está más urgido del triunfo o al menos dejar una imagen más alentadora al encontrarse en la quinta posición con 10 puntos, su porcentaje más bajo con respecto al Estelí en los últimos cuatro torneos donde han disputado mano a mano el campeonato.

Las lesiones de piezas estelares (Nahúm Peralta, Kevin Serapio, Rigo Fuentes y Agenor Báez) al inicio del torneo frenaron las proyecciones de protagonista de los Leones Azules porque presentaban una buena nómina nacional y dos fichajes estrellas (el brasileño Lucas Dos Santos y el venezolano Edward Morillo), que no llegaron y sus sustituidos tienen el reto de responder ahora para que el equipo se acerque a las expectativas.

Otro duelo a seguir

Otro desafío a tomar en cuenta será el domingo (3:15 p.m.,) entre Chinandega FC y Ferretti en León. Los occidentales pueden lograr su mejor primera vuelta de su historia si se mantienen en la cuarta posición, algo impensado al inicio del certamen.

El problema de los locales es que no contarán con cuatro piezas importantes: el goleador Duver Quiñones, el portero Brayan Cañate, además de los volantes Ariacny Alvarado y Erling Morán. Los capitalinos llegan con la única baja de René Huete, que no significaría ningún problema para buscar terminar invictos en las primeras nueve jornadas por primera vez desde 2010.

Jornada 9

Sábado: CD Ocotal vs. Diriangén a las 5:00 p.m., en Ocotal, Managua FC vs. Real Estelí a las 8:00 p.m., en el Estadio Nacional y Juventus vs. Junior a las 8:00 p.m., en el Matty Chávez de Masaya.

Domingo: Chinandega FC vs. Ferretti a las 3:15 p.m., en La Veranera, León; Real Madriz vs. Municipal Jalapa a las 5:00 p.m., en el Augusto Mendoza.