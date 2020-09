El prospecto que renunció a los Yanquis e invirtió los 10 mil dólares de su bono en vehículos

Cuando en febrero del 2018 Ángel Obando cumplió su sueño de firmar un contrato de Ligas Menores con los Yanquis de Nueva York, el joven lanzador capitalino jamás imaginó que sería él mismo quien le pondría fin al sueño con una decisión apresurada que sigue marcando su presente. Firmó por 10 mil dólares, los cuales invirtió en compararle un carro a su mamá y reparar su propio vehículo, sueña con volver a firmar con una organización de Grandes Ligas, y mientras espera que eso ocurra, sigue escribiendo su historia en el beisbol nacional con los Dantos.

En su primer año en República Dominicana, Obando ganó dos juegos y perdió cuatro con una efectividad de 3.40 en 13 juegos, ocho como abridor. “El primer año que yo tuve fue excelente, incluso iba a viajar a Estados Unidos, pero por el problema sociopolítico que hubo desde abril del 2018 en Nicaragua, no pude sacar mi visa. En el 2019 tuve un altercado con un coach, lo que me llevó a tomar una decisión errada por la que me ha costado salir adelante”, cuenta el lanzador de 21 años de edad.

Según explica, “al parecer yo no le caía muy bien al coach y un día mientras yo estaba entrenando con el resto de muchachos, me llamó a una reunión con varios entrenadores, y lo primero que me dijo es que iba a tomar represalia contra mí. Y que mientras él estuviera ahí yo no iba a viajar a Estados Unidos”.

Decisión apresurada

Sobre si llegó a saber el por qué de la actitud del entrenador, Ángel explica que nunca lo supo, “porque en cuanto él me dijo eso yo me fui a la oficina a pedir mi carta de release (para ser dado de baja), pero en ese momento no me la dieron, sino que me entregaron una carta de retiro voluntario. Después el coach me llamó y me quiso aconsejar, pero yo ya había tomado la decisión y solicitado mi baja”.

“Sí, fue una decisión apresurada y aunque luego regresé a la organización las cosas ya no fueron iguales”, expresa Obando, como quien deseara regresar el tiempo y evitar una decisión del pasado que marcó su futuro. “Creo que de no haber tomado esa decisión hubiera seguido avanzando en la organización, porque para los Yanquis yo estaba por encima de muchos pícheres dominicanos y venezolanos”, dice el pelotero.

Con su carta de retiro voluntario en mano, se regresó a Nicaragua y aquí las puertas le fueron cerradas. “El comisionado Carlos Reyes me dijo que con la carta de retiro voluntario no podía jugar en el Pomares, porque eso podía traer consecuencias, tales como que no le dieran permiso a otros muchachos de jugar en la profesional. Tenía que traer la carta de release”.

“Luego me llamaron (los Yanquis) para que regresara a entrenar con los muchachos en República Dominicana y lo hice. Hasta lancé en la Liga pero luego me dijeron que tenía que esperar 30 días para activarme y la Liga terminó. Este año iba a viajar nuevamente pero a causa de la pandemia no pude, y ahora el equipo ya me dejó en libertad”, señala Obando, quien está trabajando “en poder conseguir una segunda oportunidad de firmar con cualquier organización de Grandes Ligas”.

Presente en Nicaragua

Actualmente, Ángel Obando está jugando en el Campeonato Mayor A con un equipo de los Dantos, misma organización con la que también está entrenando para ser una de las figuras en el venidero Campeonato Germán Pomares Ordóñez Sub-23.

“Me estoy preparando para cuando se presente una buena oportunidad, como jugar en la Liga Profesional. Jorge Bucardo y Ronald Medrano me han estado ayudando. Ahora estoy con los Dantos y con ellos jugaré en el Pomares”, avisa el joven tirador.

Bono en vehículos

Por otro lado, Ángel Obando no tuvo problema con dar detalles de lo que hizo con el bono de si firma con los Yanquis. “Como nosotros (familia) vivimos cómodos, no tan bien pero tampoco mal, lo que hice fue cumplirle un deseo a mi mamá. Ella siempre había querido un carro, entonces lo primero que hice fue comprárselo. El resto del bono se lo entregué a mi papá para que él viera qué hacer en la casa, pero ocurrió que mi hermano chocó mi vehículo y tuvimos que ocupar el dinero para repararlo”, contó Obando.