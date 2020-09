“Uno no es profeta en su propia tierra”, dice el nicaragüense Javier Salinas diseñador de la moderna Asamblea Legislativa de Costa Rica

“Soy nicaragüense de nacimiento, pero soy costarricense, sino no pude haber participado en el concurso porque tenía que haber un nacional, en ese caso fui yo”, dice orgulloso el arquitecto Javier Salinas, al hablar de su origen, su doble nacionalidad y del diseño del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, premiado con Bandera Azul.

“Si me escuchas hablo nica y la gente me ve como nica de alguna manera a pesar de eso. ¡ Ideay !, este país me ha dado mucha oportunidad, oportunidad que no me dieron en Nicaragua”, reconoce Salinas Guerrero quien ha trabajado con los arquitectos: el costarricense Lou Guthrie B, Fabián Álvarez A, y su hijo Javier Salinas N., entre otros.

Asimismo destacó que el 95 por ciento de las personas que participaron en la construcción es nicaragüense. Costa Rica es un país multicultural, resaltó Salinas Guerrero; en el residen más de 700 mil nicaragüenses; sin ellos el país del sur no funcionaría porque vienen a ser la mano obrera, la que recoge el café o cuida la casa. Además hay italianos, colombianos, españoles y de otras nacionalidades.

En Nicaragua presentó alternativas para el estadio de béisbol y para el BCIE. Confesó le encantaría hacer obras públicas. Eso lo hace decir que: “uno no es profeta en su propia tierra, o sea tienes que irte a otro lado para hacer tus proyectos, a pesar que la gente lo reconoce. He diseñado en Europa, Estados Unidos, en México, en Suramérica, pero en Nicaragua, lo que he hecho es muy poco”.

El “capitolio de Costa Rica”

La Asamblea Legislativa de Costa Rica ahora la ven como el “capitolio de Costa Rica” por su relevancia nacional e internacional. Considera que puede servir de referente para futuras construcciones por seguir las normativas internacionales.

Cuenta con 21 pisos, 60 mil metros cuadrados y 5 mil metros en plaza. “El proyecto costó más de 100 millones de dólares”, estima Salinas. Su equipamiento es del primer mundo, resalta.

A nivel político e histórico, destacó, vendrá a enmarcarse en el bicentenario de la independencia el próximo año 2021, entrada del tercer centenario y “puerta de los nuevos tiempos”.

Le botaron el primer diseño de la asamblea

Comentó que durante las últimas cinco décadas se quiso construir el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. En 2012 se abrió un concurso público al que asistieron más de 100 arquitectos, y 23 consorcios y firmas arquitectónicas de Costa Rica y otros países, presentaron sus propuestas.

Resultó ganador, pero el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (CICPC) se opuso argumentando que “afectaría” a los edificios legislativos vistos como patrimonio y opacaría al Museo Nacional. Este ambicioso proyecto ha sido criticado por unos y alabados por otros.

“Ellos decían que afectaba, pero realmente no afectaba nada. Se sacaron los permisos y se hizo mediático el asunto… porque la gente critica todo. Ahora que está acabado dicen, ´ah… es otra historia, no sabía que era así”, sostiene Salinas Guerrero al comentar el proceso que ha durado 7 años.

Buscando su ejecución el Fideicomiso Inmobiliario Banco de Costa Rica – Asamblea Legislativa (BCR-AL), le pidió a la firma de Salinas un nuevo diseño que es el que vemos hoy: un edificio de 21 pisos con un diseño “bioclimático”, se destaca un vídeo que publicó Habitat Soluciones, con comentarios, de Salinas y Antonio Ayales Edna, director ejecutivo de la Asamblea Legislativa.

Explica que la parte conceptual del diseño del edificio se enfoca en la “solidez de la democracia”; así en elementos de “trasparencias” donde el mismo transeúnte ve todo, incluyendo el plenario; por igual tiene ventilación cruzada natural “venturi”; uso de energía solar complementaria; y materiales expuestos (sin pintura) que reducen el costo del mantenimiento.

Un diseño que rompe paradigmas

Este diseño “ha sido un experimento humano que está rompiendo con los paradigmas” en Costa Rica, destaca el arquitecto quien a su vez recuerda criticas que también se hicieron cuando se construyó la Torre Eiffel en Paris, o el edificio de Pompidou que era lleno de tubos.

“Hoy los parisinos la adoran”, refiere satisfecho del logro arquitectónico logrado en el país del sur, premiado con Bandera Azul, por el proceso del diseño sustentable por parte del Colegio Federado de Arquitectos.

Asimismo destacó que su oficina dice se especializa en el diseño de arquitectura pura, intelectual no comercial, por eso lo han buscado. Y de ejemplo puso un edificio de 10 pisos que le diseñó a la Citroën, otro en Monterrey, México; en China; así en hoteles y centros comerciales.

Ha vivido más de cuatro décadas en Costa Rica

Javier Salinas Guerrero nació Managua en 1961, es hijo del leonés José Salinas Castrillo y Mireya Guerrero Ruiz. Emigró a Costa Rica, a sus 11 años de edad, un año después del terremoto de 1972, pero nunca dejó de visitar su país de origen. En su familia, dice hay nueve arquitectos.

Realizó estudios de ingeniería civil en la Universidad de Costa Rica, luego arquitectura en la UACA, Universidad Autónoma de Centro América, hoy Universidad Veritas; luego posgrados en Estados Unidos. Desde entonces han pasado 47 años, la mayor parte de ellos vivido en Costa Rica, en los años noventa pasó tres años en Nicaragua.

“Uno no deja de ser nica nunca”, dice Salinas quien conserva su acento pinolero los gustos por la comida nicaragüense, jugar béisbol, softball, disfrutar música de rock, hacer ejercicios y disfrutar de los autos.

¿Usted se siente nica-tico en sus costumbres, cultura? – Por supuesto, yo vivo aquí, responde. Luego habla que es padre de cinco hijos, cuatro de ellos procreados con la matagalpina Ana Cecilia Navarro Mierisch. Actualmente está soltero.

Con orgullo dice también que ha sido profesor de arquitectura, impartido cursos en Europa, y siempre ha tenido presente a Rubén Darío, el Padre del Modernismo.