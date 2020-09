A poco más de dos meses de finalizar el ciclo escolar 2020 en Nicaragua, los docentes de colegios públicos califican este año como un «fracaso» en el aprendizaje de los estudiantes, en el que enseñar ha sido todo un reto y cumplir con el plan de estudio es imposible. Los educadores señalan que las clases se han impartido «a medias» debido a la inconsistencia de acciones del Ministerio de Educación (Mined).

Desde que se conoció el primer caso de coronavirus en el país, el 18 de marzo, la asistencia de alumnos en los colegios disminuyó drásticamente y los maestros se vieron obligados a detener la programación de los contenidos. El Mined intentó recuperar la presencia de estudiantes orientando a los centros educativos brindar guías de estudios e implementando las teleclases, al mismo tiempo que ordenaba a los docentes «repasar» los temas ya brindados. Aunque en la mayoría de los colegios esta orden duró solo cuatro meses, desde abril hasta julio, por iniciativa del maestro se ha logrado avanzar «en lo más que se pueda».

Pero, ¿qué es lo que han aprendido los alumnos durante este tiempo? Un profesor que imparte Inglés a alumnos de séptimo, octavo y noveno grado (primero, segundo y tercer año de secundaria), en un colegio del Distrito V de Managua, dijo que hasta ahora enseñaría la tercera unidad de su clase – de las seis que contiene el programa – cuando el año anterior para esta misma fecha ya abordaba la cuarta unidad. Aunque reconoció que más alumnos están llegando a la escuela, no se cumplirá con todo el plan de estudio y esto aumentaría el vacío de este idioma en los estudiantes.

«El docente que diga que cumplió con las unidades de forma cabal es un mentiroso porque es difícil que se completen los programas, y no es porque no queramos sino porque siempre nos meten otras cosas, por más que se planifique para el año, siempre hay atrasos del Mined, que reuniones, que esto que lo otro», refirió el maestro que pidió el anonimato por temor a represalias.

El docente señaló que ha hecho hasta un canal en YouTube para compartir tutoriales y clases de inglés, pero por falta de interés, cultura de estas metodologías y poco acceso a Internet, no todos los alumnos cumplen con la orientación. El educador declaró que le ha dado prioridad al vocabulario en inglés.

Aprobados «de mentira»

El Mined, en su afán de volver a la normalidad las clases en los colegios públicos, ordenó a los maestros mantener la matrícula inicial aún cuando los alumnos no lleguen a clases. Es decir, si en un salón hay 40 estudiantes, todos deben ser aprobados.

Una maestra de tercer grado de primaria del Distrito IV de Managua expresó que si bien en los años anteriores no se alcanzó a cubrir todas las unidades de las asignaturas, consideró que este año sería la cobertura más baja con un 60 por ciento. Sumado a este déficit de enseñanza y aprendizaje, el panorama se agrava -según la docente – con la obligación de aprobar al alumno esté o no capacitado para el siguiente grado.

«Hemos hecho tres tipos de evaluaciones, la evaluación oficial que es la que hicimos en el (primer) semestre con los niños que solo guías mandaron. La evaluación extraordinaria, que fueron los niños que llegaron después del 21 de julio (inicio del segundo semestre) y la nueva evaluación que son los que no se han presentado hasta la vez», compartió la maestra de primaria.

«Uno trata de esmerarse, preocuparse y hacer todo lo mejor pero estos chavalos no están aprendiendo, todo lo que envías al Ministerio (de educación) es todo inventado porque una cosa es lo que uno maneja y otra es la realidad», agregó.

Las estrategias para «salvar» el año

La docente de primaria enfatizó que para poder rescatar los temas de las unidades, selecciona «los más importantes» y le da el debido desarrollo para que el alumno no termine «perdido». «Uno más bien se ha puesto a ver qué es lo que considera más importante y darle lo más fundamental a los niños, a qué unidad le das más horas y a cuál no», señaló.

En Granada, una profesora que imparte Talleres de Arte y Cultura ( TAC), una clase meramente práctica, hace «lo que puede» para poder cumplir con el plan. Para ella, no se ha logrado desarrollar debidamente su clase por los problemas actuales de Nicaragua. La pandemia del Covid-19 ha hecho más difícil que las familias cuenten con los recursos y sus hijos puedan realizar la tarea.

«La mayoría de los padres no tienen empleos y no pueden comprar el material necesario y adecuado. El centro no presta las condiciones para impartir la asignatura. El Mined no da capacitaciones adecuadas más bien es politizada (…) en mi experiencia he tratado de utilizar los medios más accesibles a los estudiantes. Al final, hay muchas limitantes que impiden lograr alcanzar las competencias, indicadores de logros y contenidos programados para el primer, segundo y tercer corte evaluativo», explicó la docente.

La docente declaró que con los recursos prácticos que cuenta el alumno, con eso realiza las clases. Aunque si bien esta materia también se rige por unidades, la enseñanza es un poco más flexible porque depende de las herramientas para llevar a cabo el programa. Hasta ahora, sus alumnos de séptimo grado han visto 18 temas, los de octavo grado 14, y noveno grado 15. Casi todo los temas fueron enseñados «a medias» y «no se ha logrado alcanzar buenos resultados por la misma razón», detalló.

«Desastre en la educación»

Para Lesbia Rodríguez, de la Unidad Sindical Magisterial (USM), esta deficiencia que se ve en la educación pública no obedece precisamente a la pandemia, aunque sí aseguró que vino a aumentar la brecha para alcanzar la calidad, sino que viene arrastrándose y agudizándose desde abril de 2018, cuando estalló la represión del régimen de Daniel Ortega. «Esto es un desastre», calificó Rodríguez.

«Estos tres años han sido de los peores años en la educación de Nicaragua. Lo que se ha visto es un retroceso, no hay conocimiento nuevo», dijo Rodríguez, quien subrayó que si al alumno no se le está enseñando cosas nuevas, la preparación profesional sería ineficiente y se mantendría los niveles de pobreza en las familias nicaragüenses.

«¿Qué pasa?, que gente mal preparada va a dar pesar en los trabajos, no tendrán opción en los trabajos y seguirán en la pobreza (…) si la educación ya estaba mala y todos mirábamos los resultados en la universidad, de cuántos alumnos aprueban el examen fácilmente podemos que ver que la educación (pública) no tiene calidad», lamentó la representante de la USM.

De acuerdo a reportes de los educadores, el Mined ordenó aceptar a los alumnos que quieran integrarse a clases en lo que resta del año, aunque no se hayan presentado durante estos meses. «El maestro tiene más trabajo al volver (a enseñar) de cero para nivelar a los estudiantes que desean continuar. Tristemente la mayoría de los estudiantes reingresan al colegio esperando que les regalen las notas porque eso es lo que pretende el Mined. Al maestro le están boicoteando chantajeando, manipulando su trabajo. Están jugando con su dignidad de maestro», dijo la maestra de Granada.