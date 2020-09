«Nos considera sus enemigas». Organizaciones de mujeres rechazan «discurso de odio» de Rosario Murillo

Organizaciones que defienden los derechos de las mujeres rechazan las declaraciones de la vicepresidenta designada, Rosario Murillo, quien el miércoles las acusó de promover el aborto a través de las Comisarías de la Mujer y argumentó que esto fue lo que obligó el cierre de las mismas, instancias que estarían destinadas a la educación, promoción y protección de los derechos de las mujeres.

Murillo manifestó que las Comisarías de la Mujer sufrieron un cierre «parcial» «porque andaban por ahí las disfrazadas promoviendo el aborto, desde las Comisarías de la Mujer y esto es absoluta verdad, es una denuncia que hasta ahora estamos haciendo porque se atreven a hablar de las mujeres y usaban las comisarías de la mujer para promover esas malas prácticas”, dijo en sus declaraciones al oficialista Canal 4.

Pero los ataques de Murillo contras las defensoras feministas continuaron este viernes. “Comisaría de la Mujer, de la familia, de la niñez para defender la vida no para profanarla, no para violentarla, no para promover crímenes contra la vida a como se hizo durante un tiempo cuando esas comisarías estaban tomadas por personajes que todos conocemos, personajes que atentan contra la vida de niños no nacidos», señaló Murillo en referencia a los movimientos feministas.

Lea además: Asesinan a embarazada en San José de Bocay, Jinotega

Para Maryce Mejía, socióloga y miembro de la Red de Mujeres contra la Violencia, las declaraciones de Murillo reflejan la política de odio del Estado contra defensoras de derechos humanos que han denunciado la falta de atención de las autoridades con las mujeres que sufren violencia.

«El movimiento feminista siempre ha sido atacado por las posturas ante el aborto y ahora con las Comisarías como lo dijo Murillo, pero eso no va a callar nuestra voz. Siempre vamos a estar acompañando a otras mujeres y denunciando la violencia machista estructural e institucional que hay en Nicaragua», señaló Mejía.

Puede interesarle: ¿Qué significa que en Nicaragua las niñas marchen pidiendo justicia y cese a la violencia machista?

La socióloga también dejó claro que Murillo acusó a los movimientos feministas sin tener pruebas, por lo que considera que son «falacias absolutas».

«Es parte de su repertorio de mentiras y odio contra la población y no solo contra nosotras, sino también con todo aquel que quiera alzar la voz por tantos atropellos a los derechos humanos», expuso Mejía.

Para Martha Flores, directora del observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), este «ataque» de Murillo se da en respuesta a las múltiples denuncias sobre casos de violación y femicidios que han venido en aumento en las últimas semanas en Nicaragua.

Ambas valoran esta arremetida de Murillo como una forma de manipular la opinión pública desde un tema polémico en la sociedad nicaragüense, pero también para desviar la atención del verdadero problema; la incapacidad, falta de interés y menosprecio que ha demostrado el gobierno para asumir su responsabilidad en las manifestaciones de machismo y misoginia del país.

Lea también: Por qué el Estado es cómplice de crímenes como el ocurrido contra niñas de Mulukukú, según defensores de derechos humanos

«Tenemos años de venir haciendo denuncias y lo que está haciendo es buscar como callarnos. Primero contra los opositores, luego con los medios de comunicación y ahora va contra nosotras como movimientos feministas», advirtió Flores, quien señaló que pese a ese intento de Murillo por silenciarlas «ella sabe que no nos ha callado ni nos va a callar».

Murillo «nos considera sus enemigas»

Para Mirna Blandón, del Movimiento Feminista de Nicaragua, las declaraciones de Murillo son parte de un lenguaje promovido por el régimen «de supuesto amor y reconciliación» que no es compatible con las situaciones de violencia que a diario sufren las mujeres.

«Utilizan más bien un lenguaje de odio, de violencia, de agresión y de confrontación con las organizaciones de mujeres y feministas porque nos considera sus enemigas», argumentó Blandón.

Agregó que el hecho de que Murillo considera a las organizaciones de mujeres y feministas adversarias de ella, se da porque «hemos sido fiscalizadoras y críticas de su gobierno». «Nos hemos enfrentado históricamente a un Estado ausente, sin leyes y sin respuesta para las problemáticas de las mujeres», expresó.

Cierre de comisarías de la mujer

En el país había un total de 61 Comisarías de la Mujer y la Niñez, pero estas fueron cerradas por el régimen orteguista entre 2015 y 2016 sin explicar razones y a pesar de que la Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia hacia la Mujer, establece en el párrafo cuatro del artículo 37 que «el Estado debe garantizar recursos suficientes para el funcionamiento de la Comisaría y capacitación especializada en el tema de violencia contra las mujeres».

Sin embargo, tras varios años sin funcionar, el régimen optó por reabrirlas en febrero de este año como parte de la campaña «Mujeres por la vida», pero estas no han tenido mayor incidencia según defensoras de mujeres.

Lea además: Líneas de acompañamiento para las mujeres víctimas de violencia machista en Nicaragua

Prueba de ello es el registro de CDD, que contabiliza más de 50 femicidios en lo que va de año, mientras que la Policía, hasta el 7 de agosto, reconoció solamente 12. En muchos de estos casos registrados por CDD, según Flores, las víctimas ya habían interpuesto denuncia en la Policía pero no recibieron mayor respuesta.

Para Mejía, a pesar de que las comisarías fueron reabiertas, el problema incide en el tratamiento a los casos de violencia que, a su criterio, «es prácticamente nulo». «Es descabellado todo lo que ella (Murillo) dice porque hay nueve comisarías funcionando supuestamente para dar atención a las mujeres, pero sabemos que no hay una atención integral y real como lo dice la Ley 779 y eso lo evidencia el aumento en los casos de femicidios», expuso Mejía.

Le puede interesar: Violencia sexual a niñas y adolescentes en Nicaragua es «alarmante», advierten organizaciones

A criterio de Flores, el rechazo de Rosario Murillo a los movimientos feministas no es nuevo, pues considera que estos iniciaron a partir del acompañamiento que estas organizaciones dieron a la denuncia por violación realizada por Zoilamérica Murillo en contra de Daniel Ortega.

«Siempre el gobierno ha estado en contra de los movimientos de mujeres y sabemos que, desde que apoyamos a Zoilamérica en su denuncia, desde entonces ella (Rosario Murillo) ha arremetido contra los movimientos de mujeres», argumentó Flores.