Extranjeros varados en Nicaragua por el Covid-19 pagarán 25 dólares por mes

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo informó, a través de la Dirección de Migración y Extranjería, que los ciudadanos de otras nacionalidades que se encuentran varados en Nicaragua, por el cierre de las fronteras y cancelación de vuelos por la pandemia del Covid-19, deberán pagar un monto de 25 dólares en concepto de prórroga por estancia en el país.

Para realizar la solicitud, detallaron las autoridades migratorias, el extranjero deberá presentar un formulario, copia de pasaporte y copia del último sello de ingreso a Nicaragua.

«La institución está otorgando prórrogas extraordinarias con el propósito de que los extranjeros puedan sentirse seguros en su permanencia en Nicaragua mientras abran las fronteras e inicien los vuelos internacionales y así ellos puedan llegar a sus respectivos países», expresó al oficialista El 19 Digital la teniente primero Johana Zamora, jefa de sección al público de otras nacionalidades.

El régimen no consideró en esa decisión que los extranjeros están estancados en en el país por la emergencia sanitaria.

La comunicación oficial señaló que los interesados deberán recurrir a la dirección central de Migración y Extranjería, en Managua, o bien en cualquier departamento donde estén residiendo. Pero estos tendrán que esperar más tiempo cuando el trámite se solicite en el interior del país. «La estancia es para un periodo de 30 días», indicó el anuncio.

La nueva medida de recaudación adoptada por la dictadura de Ortega está contemplada en la reforma y adición a la Ley número 761, Ley General de Migración y Extranjería, aprobada por la Asamblea Nacional el cuatro de agosto y publicada en La Gaceta Diario Oficial, el seis del mismo mes.

El artículo reformado, correspondiente en este caso, es el 122 «Tasas por Servicios Migratorios y Multas a Ciudadanos de otras Nacionalidades», en el cual se establece el nuevo monto para este servicio. Antes de esta reforma, el precio para solicitar la prórroga de estancia tenía un costo de 500 córdobas (más de 14 dólares), según una nota publicada el 3 de junio de 2020 por el oficialista Viva Nicaragua, Canal 13.

«Los extranjeros deberán cumplir los siguientes requisitos: copia de pasaporte, copia del sello de ingreso y llenar un formulario que tiene un valor de cinco córdobas. Además la prórroga de estancia es de 30 días y cuesta 500 córdobas», señaló la publicación.

«No es ilegal, pero hay un vacío»

Para el abogado José Antonio López, procurador laboral y de seguridad social, la medida impuesta por la dictadura orteguista, si bien es cierto no es ilegal, porque está respaldada en la ley, tiene «muchos vacíos de interpretación», puesto que estos ciudadanos de otras nacionalidades se quedaron atrapados en el país en contra de su voluntad. Para López, es una medida injusta ya que la mayoría de estos extranjeros que visitan el país son los llamados «mochileros», que recorren países pero con pocos recursos económicas.

«¿Dónde está lo cristiano, socialista y solidario que dice ser el gobierno? Está claro que no es ilegal pero hay un vacío, porque la pregunta es que si los extranjeros se han quedado porque ellos quisieron, o por un caso fortuito o de fuerza mayor. Los extranjeros tienen que pagar hotel, comida, no tienen el dinero suficiente para hacer estos pagos, porque supuestamente hasta en octubre se reanudan los vuelos. En caso fortuito se refiere a lo que sucede inesperadamente, o sea lo impredecible ¿Estaba previsto que iba a pasar esto del Covid-19? No. Nadie sabía», cuestionó el abogado José Antonio López.

El anuncio no precisa qué medidas tomará el Estado o Migración en caso que el extranjero no pueda hacer efectivo el pago de los 25 dólares, pero el abogado recomendó que en ese caso lo ideal sería que los migrantes se dirijan a la embajada correspondiente, de acuerdo con su nacionalidad, para que los representantes hagan el contacto con la Cancillería de Nicaragua para ver qué medidas se pueden adoptar al respecto.

Otras de las medidas en el ámbito migratorio adoptadas por el régimen de Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, con fines recaudatorios, fue el cobro de 150 dólares por la prueba de detección del Covid-19 para nacionales y extranjeros que quieran salir del país, y el cobro de 30 dólares por la vacuna contra la fiebre amarilla.

Vuelos se reanudan hasta en octubre

Aeroméxico tenía planificado regresar a Nicaragua el tres de septiembre, sin embargo después notificó que lo hará probablemente hasta el próximo primero de octubre. En el caso de American Airlines mantiene que volverá por ahora, como fecha tentativa, el siete de octubre.

Por su parte, la panameña Copa Airlines canceló el vuelo programado el 4 de septiembre y lo trasladó hasta octubre, sin indicar una fecha determinada. Esto a pesar que el Aeropuerto Internacional de Tocumen de Panamá, su base de operación, ya está permitiendo el movimiento limitado de viajeros, principalmente los que usan la terminal aérea para conexiones con otros vuelos.

Finalmente Spirit Airlines y United Airlines, que tenían planeado regresar el 2 de septiembre, no lo hicieron en esa fecha programada y se esperaría que las mismas vuelvan en octubre. Por su parte, Delta Airlines cerró definitivamente operaciones en Nicaragua.