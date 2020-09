La abogada de presos políticos, Yonarqui Martínez, denuncia amenazas de muerte

La abogada defensora de los presos políticos Yonarqui Martínez, denunció este viernes a través de sus redes sociales que ha recibido mensajes de odio, amenazándola de muerte desde varios perfiles falsos, y por tanto responsabiliza al Estado por cualquier daño que ocurra contra su persona o familia.

Martínez confirmó a LA PRENSA que un equipo de seguridad digital que la apoya está realizando las investigaciones para conocer el origen de esta decenas de perfiles falsos que la han estado amenazando constantemente. «Lo que pasa es que varios de los perfiles ya no existen y se esta investigando porque hay que proceder conforme la ley», manifestó la abogada quien mostró las amenazas a través de capturas los mensajes, pero pidió no fueran publicados para no entorpecer el proceso de investigación.

Lea Además: El desafío de ser defensor de Derechos Humanos en Nicaragua

«Yo he recibido amenazas desde mucho antes. He cambiado números de teléfonos, cambio de casa constantemente, me mudo de un lugar a otro con mis hijos, no salgo sola. Esta vez por lo fuerte que son son estas amenazas, porque son bastantes fuertes en comparación a otras que he recibido, voy a tener que cerrar mis cuentas», mencionó Martínez.

Teme por el incremento de violencia contra las mujeres

La abogada defensora de derechos humanos, expresó que reconoce el riesgo que implica su oficio, sobretodo a raíz de 2018, que se ha encargado de defender los derechos de manifestantes antigubernamentales, y pese a que ha sabido lidiar con estas amenazas, señala que se siente vulnerable por el aumento de violencia en contra de las mujeres.

«Soy vulnerable porque soy mujer. El riesgo de ser mujer ya me antepone a la violencia. Yo entiendo que por ser activista y por el trabajo que uno realiza vengan fanáticos del gobierno y te vengan amedrentar y amenazarte así, pero el Estado está obligado a proteger a todos los nicaragüenses y si a mí o a mi familia le llega a pasar algo, debe recaer sobre el mismo Estado la responsabilidad», manifestó.

Lea También: Yonarqui Martínez, abogada de presos políticos: «Con mucho orgullo estaría en la cárcel por defenderlos a ellos»

Martínez ha sufrido varios ataques, asedio, hostigamientos por turbas sandinistas, parapolícias y policías, quienes ya la han detenido un par de veces, siendo liberada horas después. También ha sido víctimas de varios robos. «Con el aumento de la violencia, me han robado en varias ocasiones, a mi carro le han quitado los retrovisores, le han quebrado el vidrio, no son solo amenazas, también he sufrido daños y no sé si se trata de un robo común o es que mandan a que te roben», señala.

Recuerda que en enero de 2019, sufrió un robo cerca de una de las viviendas donde se estuvo quedando, fue encañonada por sujetos que pensó que la iban a despojar hasta de su vehículo, sin embargo no se robaron casi nada. «Secuencialmente he sufrido un sinnúmero de eventos. Los defensores estamos expuestos a un peligro inminente. La amenazas desde 2018 para acá se han aumentado una barbaridad en mis redes yo he publicado a los niveles de riesgos a lo que me he enfrentado y son altos», comentó.

Podría Interesarle: Turbas orteguistas atacan vivienda de abogada Yonarqui Martínez

En agosto, Martínez había denunciado que durante un viaje de trabajo en Jinotega, paramilitares la habían seguido y amenazado de muerte también. La abogada, aseguró que ha presentado un informe ante los organismos internacionales de derechos humanos por los constantes ataque, asedio y hostigamiento. Martínez ha denunciado las detenciones ilegales, procesos judiciales, torturas y otras violaciones a los derechos humanos de los manifestantes presos por el régimen de Daniel Ortega.