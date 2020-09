¿Avianca se sometió a las exigencias del Gobierno? Llega el primer vuelo comercial a Managua este sábado

Luego de tres meses de férrea disputa entre el Gobierno y las aerolíneas, por la imposición de complicados requisitos a las compañías de vuelos, este sábado arribará a Nicaragua el primer vuelo comercial el cual será operado por la colombiana Avianca, que llegará al país cinco meses después desde que suspendió conexiones como consecuencia del impacto de la pandemia en el tráfico de viajeros a nivel mundial.

Pero además, la aerolínea, que en mayo se declaró en bancarrota y que sufrió la semana pasada un demoledor golpe luego que las autoridades judiciales colombianas le denegaron un millonario préstamo que le iba a entregar el Gobierno de ese país, retomó operaciones en varias naciones de la región donde ya han empezado a abrir aeropuertos, pese a que la propagación del Covid-19 continúa en ascenso.

Más allá de eso, lo cierto es que el retorno de Avianca permitirá reactivar la conexión en Centroamérica, por lo que si tiene planes de viajar a la región, debe saber que si bien Nicaragua tiene las exigencias para los pasajeros más burocráticas del istmo, todos los gobiernos han impuesto requisitos que se deben tomar en cuenta antes de comprar un boleto en el contexto pandémico.

¿Avianca se sometió a las exigencias del Gobierno?

En Nicaragua la situación es burocrática, ya que además de presentar la PCR Covid-19 realizada en un tiempo no mayor de 72 horas antes de ingresar, un día y medio antes del viaje deberá enviar un correo a la aerolínea con el resultado de la prueba en PDF, el nombre del pasajero, código de reserva, fecha de nacimiento, número de pasaporte y fecha de vencimiento del mismo.

“Por disposición de las autoridades, esa información será enviada por la aerolínea a Autoridad de Aeronáutica y el Ministerio de Salud”, detalla Avianca en su comunicado sobre las exigencias que deben cumplir los pasajeros, lo que indicaría que la aerolínea decidió someterse a la exigencia del Gobierno, pese a que las compañías de vuelos llevan semanas negándose a cumplir esa exigencia y por eso decidieron, con excepción de la colombiana, retrasar sus vuelos hasta octubre.

El régimen está pidiendo que sean las aerolíneas las encargadas de recibir las pruebas de Covid-19 de los pasajeros y enviarlas a las autoridades sanitarias correspondientes y aunque se pensaba que este problema ya se había superado, las indicaciones de Avianca dicen lo contrario.

Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur) manifestó que en los otros países no existe esta condición. “Como ves en todos los otros países no es responsabilidad de la línea aérea el envío al gobierno de los resultados de la prueba del Covid-19”, dijo.

Según lo dispuesto por el gobierno no podrán viajar quienes tenga un resultado positivo en la prueba de Covid-19, quien no presente el documento original de la PCR Covid-19 a la hora del vuelo, quien no mande el correo a la aerolínea, que presente problemas respiratorios o fiebre a la hora de viajar y quien no cumpla otros requisitos que solicita el gobierno. Tampoco se puede presentar resultado de Covid hechas con pruebas rápidas o de sangre.

“La prueba del Covid-19 todos la están pidiendo pero no es la línea aérea la responsable, en el caso de Nicaragua sí, al igual que el tema de la tripulación, ya nosotros hemos señalado en distintas ocasiones esto, ahora la línea aérea decidió que iba a operar acatando los requisitos que les puso el gobierno aquí, yo diría que habrá que esperar cómo le va y preguntarle a ellos las complicaciones que representan”, agregó Valenti.

Cabe recordar que en el caso de los nicaragüenses que decidan viajar al exterior deben asegurar un gasto adicional de 150 dólares para obtener la prueba negativa de Covid-19, que exigen los países de la región. Este pago debe realizarse al Ministerio de Salud, que es el único autorizado para realizarlas. Además al retornar deben asumir ese costo para poder ingresar al territorio nacional, pero este puede ser menor en otros países.

El resto de la región

Pero si viaja a Guatemala deberás presentar una PCR Covid-19 negativa, realizada con 72 horas de validez, pero en caso que no tenerla, el viajero deberá cumplir con una cuarentena de 14 días, bajo la supervisión del Ministerio de Salud y la Asistencia Social de ese país.

En el caso de El Salvador también se debe presentar el certificado de la prueba de Covid-19, pero no se precisa en qué tiempo, porque aún se están definiendo los requisitos para los viajeros. No obstante, cabe mencionar que actualmente existe una fuerte disputa en ese país debido a que el Gobierno quiere exigirle la prueba negativa de Covid-19 a los salvadoreños y extranjeros con residencia, pero la Corte Suprema de Justicia de ese país revocó ese requisito porque consideró que esto significaría una prohibición de ingreso de facto a ese país a los connacionales. «No existe un régimen de excepción que la habilite», dijo de la Corte.

Ante esa situación, el presidente de El Salvador Nayib Bukele ordenó a las aerolíneas que sean estas las que pidan esa prueba negativa realizada con 72 horas de antelación al vuelo, porque de lo contrario amenaza con cerrar el aeropuerto. Pero aún no está claro si las mismas avalarán ese pedido. Las autoridades de ese país han señalado que en caso de no presentar la prueba negativa, el pasajero de cualquier nacionalidad será considerado como no admitido por las autoridades migratorias.

De igual forma en Honduras están pidiendo la prueba del Covid-19, realizada en un periodo no mayor de 72 horas. También se debe realizar un prechequeo que implicará llenar un formulario disponible en: httpps://prechequeo.inm.gob.hn. Este debe ser llenado antes de volar.

En el caso de Costa Rica se está solicitando que el pasajero cuente con un seguro médico debidamente avalado por la Superintendencia General de Seguros de ese país. Este debe ser comprado a través de una aseguradora local, que cubra no solo el alojamiento sino también los gastos hospitalarios para atención por Covid-19 de por lo menos 20 mil dólares y 4,000 de hospedaje. Además las personas deberán llenar un formulario médico en: https://salud.go.cr/.

Quien no llene ese formulario y no presente un certificado negativo de Covid-19 realizada 72 horas antes del vuelo, las autoridades costarricenses rechazarán el ingreso de este a su territorio nacional.

En el caso de Panamá hasta ahora se conoce que todos los pasajeros que ingresen a ese país deberán presentar a la aerolínea el certificado de prueba de PCR o antígenos negativa con un máximo de 48 horas previo al abordaje del vuelo en el país de procedencia. Además deberán firmar una aceptación en la declaración jurada, proporcionada por la aerolínea, mediante la que el viajero se compromete a cumplir con las medidas de control sanitario y protocolos de salud, y la utilización de la aplicación para el monitoreo de aparición de síntomas y confirmación de cuarentena y otras medidas que disponga el Ministerio de Salud. Igualmente facilitar el teléfono fijo de la residencia donde realizará su cuarentena.

Lo que deben cumplir las aerolíneas en Nicaragua

Por otra parte en Nicaragua, además de lo que se le exige al pasajero, el régimen orteguista le está pidiendo a las aerolíneas enviar con 72 horas de anticipación la lista de los pasajeros con sus copias de sus pasaportes.

Además deben de informar el tipo de avión que van a utilizar para realizar el vuelo, un requisito que solo se pide a las empresas de vuelo que operan viajes chárter.

Avianca la semana pasada en un comunicado informó que la flota de aviones que utilizarán será el Airbus A319 y A320 con capacidad para 120 y 150 pasajeros respectivamente. La aerolínea tendrá disponibilidad para Nicaragua cuatro rutas con frecuencia de vuelos cuatro días de la semana: San Salvador-Managua: jueves y sábado/ miércoles y domingo; Managua- San Salvador: jueves y sábado/ miércoles y domingo; Managua-Miami: jueves y sábado; Miami -Managua: jueves y sábado.

La Empresa Administradora de Aeropuertos esta semana dijo a medios oficialistas que efectivamente este sábado se realizará el primer vuelo comercial y que harían una mini inauguración con el mismo, que significa el reinicio de vuelos de este tipo en Nicaragua.

Fechas tentativas de retorno de otras aerolíneas

Por ahora estas son las programaciones tentativas para las otras aerolíneas:

Aeroméxico tiene planificado retornar a Nicaragua el próximo 1 de octubre probablemente.

American Airlines mantiene que retorna por ahora como fecha tentativa el 7 de octubre.

Copa Airlines informó que viene en octubre en una fecha no determinada. Esto a pesar que el Aeropuerto Internacional de Tocumen de Panamá, su base de operación, ya está permitiendo el movimiento limitado de viajeros.

Spirit Airlines y United Airlines, se espera que retornen en octubre. Por su parte, Delta Airlines cerró definitivamente operaciones en Nicaragua.