Tres consejos básicos de autodefensa para tomar en cuenta en una situación de peligro

El miedo a caminar sola por la calle y ser víctima de asalto dejó de ser – desde hace mucho tiempo – la única preocupación para las mujeres, quienes ahora tememos más a ser violadas o asesinadas. Pero en un país donde predomina la cultura machista y conseguir un cambio se ve aún como una utopía, aprender técnicas de autodefensa podría evitar una situación más violencia o incluso, salvar la vida.

Si bien la autodefensa no es la solución al incremento de violencia machista e inseguridad ciudadana que se vive en el país, esta ayuda a que las mujeres se sientan con mayor confianza y desarrolle ciertas habilidades para controlar una situación de peligro, explica Carlos Narváez, director de la Federación Internacional de Krav Maga para Nicaragua (IKMF).

La disciplina de Krav Maga es un sistema de defensa personal moderno, práctico y demostrado, caracterizado por su enfoque de lógica en las confrontaciones que requieren defenderse y que permite a la persona alcanzar un nivel de pericia en un breve periodo de instrucción.

El experto en esta disciplina señala que si bien se puede tomar en cuenta consejos básicos para prevenir situaciones de riesgo, es necesario que las mujeres cuenten con un entrenamiento para manejar bien un escenario de violencia. «Las mujeres tienen que entrenar, tienen que aprender técnicas, porque esto es como un arma de fuego, si a mí me dan un arma de fuego pero no tengo el conocimiento yo soy un problema; pero si a mí se me entrena, soy más funcional y tendré más seguridad», expresa.

Tome en cuenta

Narváez, también director de la escuela de Artes Marciales de la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC), comparte las siguientes recomendaciones:

1- Identificar la amenaza (alarma interna). Es la clave para que las mujeres puedan reaccionar a tiempo y librarse del agresor. Si el peligro es inminente, una vez que la víctima esté consciente del problema, podrá actuar (defenderse) y apartarse del atacante. Lo más importante es tener confianza en sí misma.

«Si la mujer se siente que está en una situación de peligro debe aprender a identificarlo, nosotros conocemos esa parte como alarma interna», dijo Narváez, quien agregó que a las estudiantes de la escuela de Artes Marciales se las ubica en distintas situaciones de peligro donde no hay contacto con el agresor pero la persona logra identificar la amenaza.

2- Reaccionar. «Ningún escenario es igual al otro, todo son parecidos pero tienen diferentes características», dice Narváez. El experto en la disciplina de Krav Maga manifiesta que no importa el lugar, ya sea en una casa o en una parada, la persona tiene que reaccionar para buscar una salida, pero para eso tendrá que actuar o defenderse de que el agresor no logre su plan.

Narváez declara que las mujeres deben tomar en cuenta que si el agresor la tiene neutralizada o queriéndola agredir, siempre hay que buscar las partes sensibles del atacante para golpearlo, por ejemplo, la nariz, ojos, boca, testículo, «chimpinilla» o el empeine de los pies.

3- Huir. Una vez esté neutralizado el agresor, la víctima deberá salir corriendo y huir del lugar. Esperar cómo reacciona el atacante o quedarse inmóvil, solo pondrá en más peligro su vida puesto que el victimario se volverá más violento.

«El hombre suele ser más grande o más fuerte, eso no lo vas a cambiar y mucho menos sin entrenamiento. Con entrenamiento es más fácil poder resolver o manejar esa desventaja en proporciones. Nosotros enseñamos a las mujeres que se debe pasar de ser una presa a ser un atacante, que cuando se defienda, su actitud sea distinta», aclara Narváez.

El agresor siempre estudia los movimientos

Sheila Bermúdez, profesora de la disciplina Aikido, de la escuela Ikigai y también parte de la escuela de Artes Marciales de la UCC, señala que el agresor siempre estudia los movimientos de su víctima, – como por ejemplo dónde vive, dónde trabaja o a qué hora llega a su casa – por lo que las mujeres necesitan estar atentas y en alerta de su alrededor. Saber defenderse también aumenta la autoestima, agrega la experta.

«(Autodefendernos) esto ayuda a tener más autoestima, a sentirnos más seguras y libres para andar en la calle, porque hoy en día pueden ser hasta dos hombres y mujeres que te quieran agredir», refiere Bermúdez. La disciplina Aikido se basa en aprender llaves centradas en las articulaciones, muñecas, codos y hombros.

Sussel Calderón, una estudiante de 18 años, entrena la disciplina Krav Maga desde los 14 años porque tiene miedo de ser atacada en la calle y no saber cómo actuar. Aunque dice que los entrenamientos le han hecho sentirse un poco más confiada a la hora de salir de su casa, pero las noticias de violación y asesinatos en contra de niñas y mujeres que se han registrado en los últimos días en el país, ha provocado que el temor vuelva. Sin embargo, ahora – más que nunca – está segura de continuar con sus clases de autodefensa.

«A uno le da cierto miedo porque nadie sabe qué puede pasar, me siento nerviosa al salir pero me mentalizo y me pongo en la situación, debo estar siempre pendiente de las cosas para saber si puedo prevenir el peligro», comparte la joven.

Prepararlas para todo

Apegados a la realidad del país, el experto en la disciplina Krav Maga declara que dentro de la escuela de Artes Marciales a las estudiantes se le prepara para toda situación, desde el antes, durante y después de una agresión. El resultado de una violación también lo contemplan en las clases.

«La mujer tiene que considerar que, aparte de que le pueden robar o agredir, la pueden violar. Hay un abuso físico y un abuso sexual, siempre van de la mano y a veces tiene que pasar (la violación)», expresa Narváez, quien señala que para eso se le enseña a la víctima el «manejo de la culpa». Esto consiste en dejarles claro a la persona que el agresor siempre será el culpable del ataque y que hay situaciones que no siempre se obtienen los resultados esperados.

Este tipo de enseñanza está dentro del programa «Stay Away» (Aléjate), que enseña a las mujeres cómo actuar en una situación difícil de agresión y violación, y que será impartido el 3 de octubre en la escuela de Artes Marciales, con un costo de 25 dólares. La persona podrá elegir el tiempo que durará el programa, ya sea de tres meses o un año.

Por su parte, la maestra Bermúdez aconseja a las mujeres aprender una arte marcial porque no solo se sentirán confiadas sino también empoderadas. «Esto nos va a ayudar a levantar nuestra autoestima, a mejorar nuestra salud, a trabajar nuestra parte psicológica», comparte.

«He ganado más seguridad, me siento más fuerte, es una disciplina dura, y ya se van disminuyendo los nervios porque uno va más mentalizado para cualquier cosa que pueda pasar», refiere la estudiante de 18 años.