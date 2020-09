Denuncian asedio policial contra opositores en Managua y Rivas

Opositores y defensores de derechos humanos reportaron que desde el viernes han sido víctimas de asedio por parte de policías y civiles armados, quienes se apuestan en las afueras de sus viviendas con el fin de intimidarlos y evitar que salgan de sus viviendas.

«Decidieron apresarme en mi propia casa, nuevamente sin ninguna orden legal, todo amparado bajo el abuso y la arbitrariedad dictatorial», escribió el profesor y exreo político Ricardo Baltodano, en referencia al asedio sufrido durante cuatro horas por parte de policías el pasado viernes, cuando no le permitieron salir de su vivienda, en Managua.

Lea además: Policía deja lesiones a excarcelado Lenín Salablanca, asedia Notimatv en Matagalpa y allana vivienda de opositor

El asedio contra Baltodano continuó este sábado, cuando varias patrullas de la Policía Orteguista se volvieron a aparcar afuera de su vivienda desde las 7:00 hasta las 9:00 de la mañana.

«Me han estado hostigando desde octubre de 2018, todos los fines de semana llegan, hasta en días de semana. Lo que quieren es impedir la vida normal de uno», denunció Baltodano.

La defensora de derechos humanos y activista social, Luisa Molina, miembro de la Coordinadora Civil, también fue víctima de asedio este viernes, cuando cuatro patrullas policiales con al menos 30 agentes se aparcaron enfrente de su vivienda.

Puede interesarle: El asedio policial, marca de fábrica de la dictadura de Daniel Ortega

«Estaban frente a la casa fuertemente armados y también en la esquina de mi casa estaban unos paramilitares. Ellos ya me conocen y no puedo dejar de pensar que no fue a mí a quien están vigilando, tomaban fotos a la casa», denunció Molina, quien agregó que pese al acto de intimidación, no dejará de denunciar los atropellos del régimen orteguista.

Asedio en Rivas

Mario José García Fajardo, presidente municipal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en Cárdenas, Rivas, fue otro opositor asediado por la Policía. «Ellos me viven asediando día de por medio, vienen y ponen tres conos en frente de la casa y toman fotografías», manifestó García, quien teme que en cualquier momento la Policía lo aprese sin justificación.

🔴#Alerta👉 Policía Sandinista asedia en el municipio de Cardenas, Rivas a Mario José García Fajardo, presidente municipal del @PlcPartido. El lider liberal recibe constantemente la visita de la policía enfrente de su casa y toman fotografias a su vivienda. @ReporteNi @TraficoNi pic.twitter.com/BAUNdlop3V — CANAL UNO NICARAGUA (@CanalUnoNic) September 19, 2020



Para Molina, de la Coordinadora Civil, estos actos de asedio por parte de la Policía y parapolicías contra opositores y críticos del régimen orteguista, es un tipo de «tortura psicológica» para aplacara a la disidencia.

Puede interesarle: Asedio policial continúa en el país contra excarcelados políticos

«Aunque estemos en nuestras casas estamos siendo presos del régimen, porque no podemos salir de nuestras casas. Si uno sale se da cuenta que le puede pasar lo que ocurrió con el señor (Lenín) Salablanca», manifestó Molina.