El campeón dormido: Real Madrid inicia sin puntería ni ritmo

No encontró pólvora el campeón de la última liga española en su debut. El Real Madrid empató a cero con la Real Sociedad, en un partido que tiende a generar goles en ambas escuadras. No fue así este domingo, fruto tal vez de que todo sigue atípico. Ambos equipos realizaron pretemporada, mucho más corta comparado a lo habitual, pero dejando ver que el ritmo de competición, aún no se ha recuperado por completo; ni siquiera el equipo vasco, quienes jugaban ya su segundo partido de liga. A pesar de la falta de ritmo, el campeón defensor continúa padeciendo de falta de definición.

Inimaginable un once titular de Zinedine Zidane sin la presencia de Casemiro en el centro del campo; sin embargo hoy en el debut de los merengues en Liga, el balón comenzó a rodar en la casa de la Real Sociedad, con la sorpresa de Martin Odegaard en su lugar. El joven noruego que regresa al Madrid después de tres años de cesión, es un jugador de medio centro ofensivo, por lo cual resultaba una incógnita si el técnico francés alineaba de forma correcta, ante un equipo siempre complicado.

Los primeros 45 minutos parecían darle la razón a Zidane, el campeón defensor de La Liga, anuló completamente a los locales, dominando por completo el juego y sin sufrir atrás. Fue a partir de ese inicio de partido, que Alguacil ordenó a los suyos centrarse en lo defensivo, no dar espacios a un Madrid que creaba múltiples ocasiones, pero sin encontrar claridad. A pesar de como transcurría el partido, en el minuto 42, Courtois pasó de espectador a salvador de los suyos, desviando con su pie izquierdo un remate de Isak, quien recibía por la izquierda sólo y quiso marcar el primero en un mano a mano con el portero belga.

Pocas ideas

De la misma manera comenzó la Real Sociedad la segunda mitad, poniendo en peligro a un conjunto merengue que parecía, con el transcurso del encuentro, quedarse sin ideas al momento de crear oportunidades. Esa carencia se convirtió en oportunidad para los locales, quienes despertaron en su juego de ataque y en más de una ocasión preocuparon a los dirigidos por Zidane. El técnico francés, pasando la hora de juego, quiso contrarrestar lo que pasaba en el terreno de juego con un triple cambio: Casemiro, Valverde y Marvin, canterano que debutaba con el primer equipo.

No mostró mucho cambio el encuentro, los merengues pecaban de imprecisión de medio campo hacia arriba, muestra clara de un inicio de campeonato y de un frío ritmo de competición, sin la puntería fina. El mismo síntoma reflejaron los locales, quienes a pesar de haber disputado la primera fecha, tenían incluso un menor porcentaje de precisión en sus actuaciones. Todo está iniciando, poco se vio sobre el rectángulo para poder juzgar a día de hoy; de lo que si parece seguir padeciendo el Madrid es de falta de definición.