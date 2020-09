¿Te contagiaste de la Covid-19? Especialistas explican las secuelas físicas, mentales y económicas que dejará el virus

Mientras el Observatorio Ciudadano señaló ayer que hasta el 16 de septiembre 10,258 presentaron síntomas sospechosos de Covid-19 y reclamó al Ministerio de Salud que explique cuáles serán las secuelas que la pandemia dejará entre los nicaragüenses, principalmente aquellos que se contagiaron gravemente, especialistas advirtieron que estas quedarán también entre los que sufrieron la incidencia de este virus de forma leve a moderada.

“Seguimos sin saber ¿Cómo se están expresando las secuelas Covid-19 en la población nicaragüense que fue afectada? Las secuelas del Covid-19 pueden ser de varios tipos, tanto físicas como psicológicas y económicas. Dependen en gran parte de la gravedad de la enfermedad y de la atención médica que recibió el paciente”, advirtió el Observatorio.

Las secuelas del coronavirus se presentarán mayormente en las personas que contrajeron el virus y sus familias, pero la sociedad entera enfrentará o está enfrentando también secuelas económicas y psicológicas, advirtieron por su lado analistas consultados por LA PRENSA, una alerta que también a nivel mundial se ha hecho, principalmente en aquellos países donde se aplicaron confinamientos drásticos.

Secuelas en la salud física y mental

El epidemiólogo, Leonel Argüello explica que hasta la fecha se conoce que las secuelas se presentan no solo en pacientes graves que sobrevivieron, sino también en pacientes en los que se presentó leve y moderado. “Contrario a lo que se esperaba, se comenzaron a detectar una serie de secuelas o daños a diferentes órganos de dichas personas”, precisó.

En adultos, se han observados secuelas como inflamación del corazón, arritmias que pueden producir derrames e infartos, dificultades respiratorias, “que le impiden (al paciente) llevar una vida normal, situación similar ha pasado con otros que tienen muchos dolores musculares incapacitantes”, mencionó Argüello.

Asimismo se han registrado daños en la salud mental de los pacientes que han sobrevivido al virus. «Se observó daños en el cerebro, cambios en el comportamiento de las personas e inclusive psicosis que es una enfermedad mental en el cual la persona está totalmente desubicada y perdida de la realidad”, explicó Argüello en cuanto a los daños en salud mental.

Además explica que no solo los adultos han presentado secuelas, pues los niños y niñas en los que se consideraba el Covid-19 iban a ser leve, están presentando efectos posteriores habiendo tenido síntomas o no del virus.

“Se observó en los niños y niñas, un mes después que se había presentado la ola de infecciones, que presentaban un cuadro inflamatorio generalizado, llamado síndrome multisistémico inflamatorio, presentando fiebre, inflamación en la boca, en la lengua, a veces diarrea y un porcentaje pequeño de ellos tenía que ser trasladado a cuidados intensivos”, indicó.

Al igual que en los adultos, en niños y niñas se ha observado inflamación en el corazón y las arterias, lo que puede provocas un aneurismas. Por lo tanto sugiere que se debería dar seguimiento cardiológico para los niños y niñas por varios meses para asegurar una mejor calidad de vida e impedir muertes prematuras.

“Al final de cuentas el Covid-19 es una enfermedad que no solamente ataca en el momento las vías respiratorias y el pulmón, sino que también inflama todos los órganos, altera el sistema de coagulación y las defensas o sistema inmunológico sino que deja daños y secuelas importantes, aún no todos identificados, pero ya en medicina estamos comenzando hablar del síndrome post Covid-19”, concluyó Argüello.

Secuelas económicas que deberá enfrentar Nicaragua

Pero además de las secuelas médicas, en un país con un alto porcentaje de la población con padecimientos de enfermedades crónicas, la pandemia también dejará graves secuelas económicas, quizás más profunda que el resto de la región. La crisis sanitaria sorprendió a una economía que ya acumulaba dos años en recesión, lo que había aumentado el desempleo y la pobreza.

Según Álvaro López Espinoza, Coordinador del área de análisis cuantitativo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), debido a la pandemia podemos “enfrentar una contracción economía de alrededor del menos 6 por ciento”.

Esta contracción económica afecta directamente el bienestar de las familias nicaragüenses, debido a que estiman que la tasa de pobreza, pude llegar a superar el 30 por ciento. “Esto significa regresar a niveles de pobreza previo a 2014, estamos hablando de más de 2.1 millones de personas en pobreza”, explicó López.

En cuanto al desempleo, Funides estima que a finales de este año puede haber hasta 30 mil personas adicionales en situación de desempleo abierto, lo que significa una tasa del 7 por ciento que “si comparamos con el año 2019 que fue 5.5, significa 1.5 puntos porcentuales arriba de lo que cerró el año pasado”.

Sin duda, las secuelas que nos está dejando esta pandemia representan un reto en todos los sentidos de nuestras vidas, pues con la incertidumbre, los trastornos en el sueño, estrés y ansiedad que afectan nuestra salud mental, contribuyen a que se vean afectados otros aspectos como la economía familiar.

Hasta ahora el Gobierno no ha explicado cómo el sector salud, que suele tener un raquítico presupuesto con respecto a las crecientes necesidades, va a enfrentar las secuelas que esta crisis sanitaria tendrá en todas las dimensiones sociales, médicas y económicas. Más en un país donde no se han adoptado medidas de apoyo a las familias que han perdido sus empleos o para las empresas para que estas no despidan a más personal. Todo esto impactará la salud mental.

A seis meses del primer caso reportado de Covid-19 en el país, según datos del Observatorio Ciudadano, han recibido 10,258 reportes de casos sospechosos y un acumulado de 2,721 muertes por “neumonía sospechosa de Covid-19”.

“El perfil de las personas más vulnerables es: varones, personas mayores de 60 años, personas con enfermedades preexistentes, todos y todas ellas están en mayor riesgo de desarrollar la enfermedad en sus formas más severas. Las demás personas tenemos riesgo de adquirir la infección, aún sin desarrollar la enfermedad, al adquirir la infección, tenemos el riesgo de contagiar a esas personas vulnerables cercanas”, indicó el Observatorio.

El Observatorio volvió a exigir “al Ministerio de Salud cumpla con su responsabilidad de regir la salud pública, que incluye informar a la población para que conozca sus riesgos y de esta manera sepa cómo protegerse…Las y los nicaragüenses continuamos sin conocer la verdadera magnitud de la pandemia”.

El virus está presente en todos los municipios del país y ha provocado decesos por parejo, aunque el Minsa insista en minimizar la incidencia del Covid-19. Según cifras oficiales desde el primer caso en Nicaragua se han reportado 4,961 sospechosos de covid y han fallecido 147 personas.