María Haydée Osuna: «Soy la presidenta nacional y soy la que tiene los sellos del partido»

La diputada liberal y representante legal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), María Haydée Osuna, juntos a otros directivos adversos al arnoldismo, han iniciado un recorrido por los departamentos del país para aclarar a los diferentes representantes de las estructuras liberales que se les han violado sus derechos institucionales.

Durante una reunión con los representantes de las estructuras de los diferentes municipios de Chontales, realizada este sábado 19 de septiembre Osuna aseguró que el objetivo de las visitas departamentales es para lograr un cambio en el partido, recuperar la democracia interna, la institucionalidad y acabar con el caudillo dentro de organización liberal.

«Ando recorriendo todo el país para aclarar que este grupo de liberales por el cambio seguimos siendo PLC. Este grupo nos hemos nombrado liberales por el cambio, cambio que queremos porque nos han quitado el derecho de votar, de escoger, de elegir líderes. Aquí queremos democracia, no más dedo en el partido, ya el caudillo no tiene cabida aquí», dijo Osuna.

El también diputado y presidente del PLC, Miguel Rosales ha implorado a Osuna, representante legal de la organización política que retiré las impugnaciones interpuestas ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) y resuelvan bilateralmente sus diferencias.

A respuesta de las suplicas de Rosales, Osuna ha repetido en varias ocasiones que esperará la resolución del CSE como única salida para solucionar la litis interna del partido rojo, en donde ambos se disputan la presidencia.

«María Haydée no anda peleando cargos. Estoy aquí para apoyarnos unos a otros por la lucha, quiero retirarme elegantemente dejando un buen legado en mi partido, gente nueva para recuperar la credibilidad, ya no más partido liberal corrupto, ya no más partido liberal pactista», expresó Osuna este sábado en el municipio de Santo Tomas, Chontales.

También «quiero aclarar que este no es un problema personal. La presidenta les guste o no se llama María Haydée Osuna Ruíz desde el 2018. Tengo la certificación del CSE y mientras no se pronuncie el CSE sobre la litis, soy la presidenta nacional y por lo tanto, soy la que tiene los sellos del partido», afirmó.

«El partido no tiene dueño, los dueños somos todos nosotros, todos los miembros afiliados al PLC, todos los liberales. Por tanto, no es patrimonio de nadie, no se puede heredar el partido a nadie», añadió.

En el 2018, Osuna fue reelecta por los convencionales del partido rojo como presidenta nacional para un segundo periodo. Sin embargo, en la convención nacional de 2019 las bases recortaron el mandato a todas las autoridades nacionales, departamentales, municipales y regionales. Eso incluyo a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y a la presidenta. Por lo que, los directivos en desacuerdo interpusieron más de setenta impugnaciones ante el CSE, en los que acusan al CEN de haber violado los estatutos del partido rojo.

Osuna, dijo en la reunión de este sábado que ya se ha reunido con los representantes municipales y departamentales de Rivas, en el municipio de San Carlos, mientras que este fin de semana se presentó en Chontales.