Cardenal Leopoldo Brenes llama a superar las envidias existentes en los gremios políticos y sociales

El Cardenal Leopoldo José Brenes señaló este domingo en su homilía realizada de forma virtual, sobre la envidia que impera en los gremios políticos y de la sociedad civil, que impiden a la juventud tener un papel protagónico en estas plataformas de oposición.

«Muchas veces en nuestros gremios sociales, en nuestros gremios políticos hay eso, una envidia: No, no quiero que entren los jóvenes, estos no merecen todavía, nosotros nos hemos penqueado; todo lo que tenemos nos cuesta. No, estos no van a venir a gozar. Hoy el evangelio nos está invitando a eso, el respeto hacia las otras personas a integrarlos a la vida de trabajo», mencionó el cardenal Brenes, en una referencia a los problemas internos presentados en grupos opositores por la presencia de jóvenes.

«Hoy el evangelio nos invita a trabajar sin envidia, eso es lo importante, porque el señor nos ama a todos sin diferencia. Desgraciadamente nosotros los hombres tenemos mucha envidia. Si alguien tiene un puesto mejor: yo me lo merecía. Y a veces serruchamos el piso, lo calumniamos», continuó el cardenal Brenes.

Organizaciones de jóvenes aglutinados en plataformas opositoras que se perfilan para ser la estructura que enfrente al régimen de Daniel Ortega en unas eventuales elecciones presidenciales previstas para 2021, han exigido protagonismo en la toma de decisiones argumentando que fueron ellos quienes iniciaron la rebelión de abril de 2018, que hizo tambalear los cimientos del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), con una serie de protestas pacíficas contra sus políticas de gobierno.

Uno de los gremios que más ha criticado esta política de exclusión dentro de plataformas como la Coalición Nacional es la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), quien junto a los otros tres gremios juveniles, solicitaron en marzo de este año voz y voto para participar en el proceso de diseño de esta estructura política, pero la solicitud solo fue respaldada por el Movimiento Campesino y la Alianza Cívica.

“Entendimos que la presencia de los jóvenes no era tema de agenda ni de preocupación. Eso nos pareció desleal con el principio de abril que marcó un hito histórico y fue administrado en su mayoría por jóvenes, apoyados por diversos movimientos y la ciudadanía en general», manifestó en ese momento el dirigente de AUN, Lesther Alemán, el joven universitario que le plantó cara de forma directa al dictador Daniel Ortega durante la primera sesión del fallido diálogo nacional y que le valió persecución y amenazas de muerte por parte de la dictadura, actos que lo obligaron a autoexiliarse.

En agosto de este año, los gremios juveniles agrupados en la Unidad Nacional Azul yBlanco (UNAB) decidieron retirarse del Comité Nacional Coalición Nacional (CN), argumentando que no se dejarán utilizar por la «clase política criolla», esto después de que ese comité rechazara su propuesta de cuatro asientos con derecho a voto para los jóvenes en ese organismo.