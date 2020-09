Canal 12: una historia de 26 años de esfuerzos y amenazas

CONTENIDO EXCLUSIVO.

Si se llega a concretar el embargo contra Canal 12, esta sería la segunda vez que a su propietario, Mariano Valle Peters, el régimen sandinista le quita sus medios de comunicación. La primera vez fue en 1979, cuando le confiscaron las radios que había adquirido junto a su familia durante varios años.

En aquella ocasión, hace más de 40 años, Valle se quedó sin dinero pues las radios eran su fuente de ingresos. Como tenía familia a cargo, se puso a vender 3500 donas que su mamá hacía. Unos años después, una hermana le puso a la orden la radio Tiempo para que la trabajara. Eso hizo, y dice que los patrocinadores también lo apoyaron dándole anuncios. En esos años ahorró, para que después de que Violeta Barrios de Chamorro tomara el poder en 1990, pudiera cumplir su sueño: tener un canal de televisión.

En diciembre de este año Canal 12 cumpliría 26 años de estar “al aire”. Esto, si resiste el reparo de 21 millones de córdobas que está ejecutando la Dirección General de Ingresos (DGI) para embargar las instalaciones del Canal 12, los vehículos del medio, cuentas bancarias y hasta la casa de Mariano Valle.

Valle alega que no le debe a la DGI y que el reparo “es injusto y arbitrario”. Marcos Medina, periodista de Canal 12, en el programa Esta Noche dijo que el embargo ya es “efectivo” porque Valle “no puede pagar planilla, no puede hacer gestiones en los bancos, no puede vender un vehículo”.

En una declaración que dio Mariano Valle a Canal 12 para hablar sobre los inicios del medio, con la voz quebrada, preguntó: “¿Me quieren confiscar de nuevo? Si esa es la intención, que lo hagan. Yo seguiré defendiendo, pidiendo la justicia que me asiste por la razón y el derecho”.

Inicios

En una foto que ya debe de tener unos 30 años, se mira un rótulo con un logo antiguo de Nicavision, la empresa de Canal 12, encima las letras “Aquí se instala” y abajo: “Muy pronto en su televisor”. La foto debe ser de inicios de los años noventa y la ubicación es El Crucero, en el terreno donde se instaló la antena para que este canal saliera “al aire” hace casi 26 años.

En otras fotografías se ve a Mariano Valle Peters y su esposa Nanda, abrazados mirando la torre que estaban instalando en el Crucero. “Canal 12 sale al aire el 11 de diciembre de 1994, el día del cumpleaños de mi suegra”, dijo Mariano Valle a LA PRENSA, y agregó: “después de pasar un trabajo duro y tenaz nace por el gran impulso que le dan mi esposa Nanda y mis hijos Carolina, Mariano y Hugo; sin ellos no hubiera sido posible hacerlo”.

En ese entonces, toda la familia Valle se levantaba a las cinco de la mañana para ir a El Crucero a supervisar la construcción de la torre y regresaban hasta las ocho de la noche. Así estuvieron los Valle durante tres años, hasta que salieron las barras de colores de canal 12 en diciembre de 1994. “Se nos salieron las lágrimas”, dice Valle.

En aquel entonces, Telcor abrió un concurso para otorgar una licencia pero los requisitos abarcaban unas 200 páginas. Mariano Valle ya tenía todo el plan de trabajo adelantado y quizás eso fue crucial para que le otorgaran la licencia a él y no a la decena de aspirantes que dice que había en ese momento.

Este canal fue el sueño de Mariano desde 1960. Desde esa época ya le habían asignado una frecuencia en Canal 3, “pero era muy difícil que hubiera otro canal en el país ya que el mercado publicitario era muy pequeño: en esa época solo había dos canales en Nicaragua: el 2 y el 6”.

En la entrevista de 12 minutos con Canal 12, Valle también recuerda esos inicios del canal y se le quiebra la voz porque dice que “era el sueño de toda la familia”. La programación con la que empezaron fue de primera: Power Rangers, X-Men y telenovelas. “Empezamos con lo justo para la programación y después empezamos a hacer noticias”.

El noticiero Noticias 12 inició operaciones a mediados de 1995. Nanda es la fundadora de este noticiero que ha sido escuela de muchos periodistas que iniciaron haciendo pasantías. “Noticias 12 es un noticiero independiente, objetivo, imparcial, ajustado a la verdad”, dice Valle.

Para Marcos Medina, periodista de Noticias 12, esta puede ser la razón por la que el canal se ha puesto en la mira del régimen. “El gobierno va a pretender silenciar los pocos espacios que quedamos transmitiendo las noticias que a ellos les incomodan (..) Resulta que hacemos un periodismo incómodo para ellos, sobre todo desde abril de 2018”, dijo Medina a la Voz de América.

Otros programas que han sido censurados por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo (Telcor) del mismo Canal 12 fueron los programas de comentarios y entrevistas Danilo Lacayo en Vivo; y Esta Noche y Esta Semana, del periodista Carlos Fernando Chamorro, por ser críticos con la actual administración en el poder.

A partir de la denuncia de este embargo, varias instituciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE); el Cosep, el diplomático estadounidense Micael Kozac, entre otras personalidades, han condenado esta acción. “Le exigen millones de córdobas por supuestos impuestos no pagados, aunque el propósito evidente es quedarse con el medio de comunicación”, dijo Carlos Alberto Montaner, escritor y periodista.

Confiscaciones

Mariano Valle cuenta que llegó a los medios de comunicación por su papá, cuando en 1951 compró una radio pequeña llamada Continental. Años después él se fue a estudiar a una universidad en Estados Unidos. En unas vacaciones en Nicaragua un huracán le impidió regresar a la universidad y decidió quedarse estudiando en la Universidad Centroamericana.

Estudiaba durante las mañanas y después iba a trabajar a la radio, en la que vendía anuncios. Poco después compró la radio El Mundo, adquirió un pequeño transmisor y más adelante compró otra radio llamada Alma Nica, una radio más popular ubicada en Rivas. A esta radio la renombraron como Radio Tiempo, y fue en la que trabajó cuando los sandinistas le confiscaron sus otras radios en los años ochenta.

Mariano Valle fue al único de su familia que no le pagaron las radios confiscadas, a pesar de que desde hace 30 años hay una resolución que lo respalda. “Hace cinco años hablé con Hernán Estrada, procurador, y con un señor Solórzano, y le dijo que me pagaran. Me dijeron que abriera una cuenta para que nos depositaran, pero nada. Hernán Estrada nunca nos quiso pagar, siempre se nos escondió, nunca nos daba cita, y no nos pagó. Lo separaron del cargo y lo sustituyó la doctora Wendy Morales, que tampoco nos contesta y no nos dice nada. Le hemos enviado 20 cartas”, dijo Valle.

Momentos

Los dibujos animados fueron tan exitosos que Nanda, esposa de Mariano Valle, regalaba cientos de juguetes a los niños que reportaban las transmisiones. “El canal se ha mantenido estos años a base de un mercadeo fuerte. Mi esposa Nanda era una gran vendedora de anuncios. Ella trabajó 11 años en LA PRENSA. Fue jefa de la sección de anuncios y además fue gerente de la Radio 590”.

Esta semana, Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial y dueño de Canal 8, acusó de plagio a los dueños Canal 12. “En 2011 nos vimos con Toi Animation para comprar los derechos de Dragon Ball y Saint Seiya para TN8. Nos dieron precio de primera pasada en Nicaragua. Les dijimos que Canal 12 ya lo había pasado. Los japoneses se quedaron pálidos, ya que el 12, los Valle, nunca pagaron un centavo”, dijo Ortega Murillo.

Mariano Valle dice que Canal 12 ha crecido poco a poco, con financiamientos bancarios y trabajando la venta de publicidad arduamente. “La programación del canal va dirigida a toda clase de audiencia. Siempre hemos tenido programas importantes para la promoción de la educación, medio ambiente y valores cívicos. Tenemos noticias, películas, una revista de variedades. Programas infantiles, shows, noticieros internacionales”, dice Valle.

Además de estos días que están atravesando, Valle dice que a partir de 2007 y 2008 el canal ha atravesado sus momentos más difíciles, pues “no se nos permitió hacer ninguna cobertura de prensa para nuestro noticieros y en ese mismo año se nos negó a contratar publicidad con 17 empresas y entes autónomos del estado”.

En Canal 12 hasta el momento los periodistas siguen con su rutina de siempre: ir a la calle y reportear. Su política informativa tampoco ha cambiado pese a la situación que viven. “Somos un canal que defiende los intereses de la verdadera democracia y los intereses de los ciudadanos de manera responsable”, dice Valle. Mientras tanto unas 20 personas saben que en cualquier momento podrían quedar desempleadas en el único canal de televisión abierta, de capital nicaragüense, que sigue funcionando.