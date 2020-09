¿Quiénes son los jugadores separados e investigados por supuestos amaños de partidos en el Juventus FC?

El Juventus FC dejó fuera de la lista de convocados, por segunda fecha consecutiva, a un grupo de jugadores habituales y algunos titulares indiscutibles. El equipo representativo de Masaya anunció el miércoles que separó a algunos futbolistas porque los están investigando por «actos de indisciplinas muy graves».

Los Pibes, como se les conoce, explicaron en el comunicado que se reservaba los nombres de los señalados porque podría entorpecer el proceso de investigación. Sin embargo en los dos últimos partidos — 1-0 Madriz y 1-1 Junior— ha llamado la atención las ausencias de jugadores muy habituales como Jason Casco —capitán del equipo—, Francisco Vallecillo, Diego León, Denillson Gutiérrez, César Lacayo, Allan Mercado, Ulises Rayo y Jorge García.

LA PRENSA contactó a los futbolistas que no han sido convocados en las últimas dos fechas para conocer si realmente fueron separados e investigados por el club o su ausencia se debía otra razón. Vallecillo confirmó que estaba separado por eso, pero que no se iba a referir en mayor detalles al tema. «Decían que la estaba llevando de forma anónima y lo sabe todo mundo. La investigación se va a dar y ahí va salir la verdad», dijo el defensor pilar de la reciente Sub-20 para clasificar al Premundial.

Hablan los jugadores

Mercado confirmó que estaban separado por apoyar a los jugadores que iban a ser investigados. «Hubo un roce entre los jugadores que iban hacer separados con el resto de compañeros, yo fui uno de los que los defendí a ellos (los supuestos investigados) Jorge García y Diego León y por eso nos apartaron a nosotros también», asegura.

El volante del Juventus sostuvo que todos los jugadores separados tenían el permiso para ser reintegrado este martes. Se le pidió al jefe de prensa del Juventus, Bryan Cruz, conocer si es verdad eso y dijo desconocer dicha decisión. «La junta directiva aún no ha expresado nada acerca de ello. Regresarán al campamento hasta aclarado el asunto», señaló.

Por su parte, Diego León indicó que está lesionado desde el partido contra Ferretti (Jornada 2) y por es razón es que no juega. «Dentro de dos semanas me recupero. Solo asisto a fisioterapia», indicó. «He visto el comunicado del equipo y que ponen mi nombre y no sé porque lo hacen porque estoy lesionado. Tampoco he hablado con el club ni ellos me han informado nada».

Rayo afirmó que estaba siendo investigado y ha estado lesionado. «He visto mi nombre y me he sorprendido. Venía jugando poco y entré ante el Chinandega y metí gol. Creo que hicieron mal en hacerlo así porque por más que salgas inocentes te dañan la imagen. Dicen que se reservan los nombres, pero todo el mundo conoce a los jugadores que no están jugando. Después salís inocente y la duda ahí va estar. Ojalá se termine pronto la investigación y den los resultados porque tenemos casi dos meses sin recibir salario y necesito que me paguen porque tengo obligaciones», expuso el seleccionado, quien aseguró no temer los resultados porque está limpio.

Lacayo dijo que la directiva le comunicó de la separación por un mensaje. «Así de simple, sin dar explicación ni nada», indicó en un mensaje el jugador. Casco respondió la llamada al mediodía y solicitó regresarla 10 minutos después, sin embargo no volvió a levantar el teléfono en tres intentos posteriores. Gutiérrez aseguró que no estaba en su casa y no podía contestar, tampoco indicó en que momento podía hacerlo. García no atendió los mensajes y llamadas.

De qué se trata

LA PRENSA conoció por diferentes fuentes que la directiva señala a un grupo de jugadores de ser los responsables de los malos resultados del equipo a través de los supuestos amaños de partidos. Por eso el comunicado del Juventus se refiere que las investigaciones están siendo en conjunto con autoridades de FIFA, Concacaf, Fenifut, la Liga Primera y Policía Nacional. No obstante en Nicaragua el amaño de partido no está penado como tal en la legislación, aunque en 2015 se introdujo un proyecto de ley que se ha estancado.

La Liga Primera, el órgano rector del futbol nacional, emitió un comunicado anunciando que inició un proceso de investigación conjunto con la Fenifut y la Policía Nacional para sancionar a los miembros de cualquier club implicado en amaños de partidos. La Liga indicó que llevará hasta las últimas consecuencias con el objetivo de salvaguardar la integridad y limpieza del futbol.