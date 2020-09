La mujer nicaragüense, una Rafaela Herrera

CONTENIDO EXCLUSIVO.

Cuando cayó el último out del juego perfecto estallé de júbilo, celebré instantáneamente en el campo con mis compañeros, recibí cada aplauso de las 45,560 personas de pie en el Dodgers Stadium, aparecía en todos los medios de comunicación con la hazaña conseguida, pero aún estaba incompleto. Busqué desesperadamente un teléfono y colmado de emoción le marqué a Luz Marina: “¿Lo viste, Flaca? ¿Lo viste?”. Había un alboroto en mi casa y mi familia estaba llorando. “Fue fabuloso”, entre lágrimas respondió mi esposa. En ese momento me di cuenta lo completo que me sentía. Y relato esta anécdota porque refleja el significado de ella en mi vida, no puedo ser más claro: sin Luz Marina no hubiese sido el hombre que soy ahora, ni mucho menos tener la familia que Dios nos regaló.

Lea también: Nicaragua, tierra de patriotas

He leído con horror los asesinatos que se han cometido recientemente en el país. Me he asombrado, como todos los nicaragüenses. Es imposible no sentir rabia al saber que dos niñas fueron asesinadas, algo que pudo evitarse si la denuncia que anteriormente interpuso la mamá hubiese procedido eficazmente; luego matan a una mujer embarazada. Nicaragua no se termina de recuperar de una situación cuando sigue llorando a más muertos. Y la respuesta del Estado es hacer reformas para aplicar la cadena perpetua a los “crímenes de odio”. Es indignante que partiendo de una situación tan dolorosa quieran sacar provecho político. Según los expertos, esa interpretación es tan ambigua que busca castigar a los opositores. Me preocupa que desde las esferas de poder se aliente para convertir el país en una olla ardiendo de caos, en donde reina la injusticia y la alimentan liberando a reos comunes. Cuando la policía, encargada de proteger a los nicaragüenses, ignora denuncias como la de la mamá de las niñas asesinadas, y prefiere reprimir al pueblo, se convierte en cómplice porque pudo haber impedido el trágico desenlace.

La mujer no debe estar ni adelante ni atrás, debe estar hombro a hombro con el sexo masculino en todas las facetas. Apoyar a las mujeres no es solamente cuidarlas, sino hacerlas parte del proceso como está sucediendo en muchas partes del mundo, tomando puestos influyentes por sus grandes capacidades. Así que se trata de hacerlas parte del proceso, de la evolución, del desarrollo de un país. Desgraciadamente vivimos en una sociedad machista y mientras no se invierta en una verdadera educación de calidad, difícilmente se avanzará en pro de la mujer.

Te puede interesar: Seamos rebeldes con causa

La valentía de la mujer nicaragüense ha sido impresionante, realmente son unas Rafaela Herrera. Por un lado, tenemos haciendo frente desde el campesinado, peleando por sus derechos desde la sociedad civil; siendo motor de lucha y de esperanza desde la universidad o la prisión, como fue el caso de Amaya Coppens, y hasta en lo periodístico, Lucía Pineda demostró un valor inquebrantable al nunca doblegar su cabeza. Pero, sobre todo, si hay un grupo de mujeres aún cargadas de más coraje son las Madres de Abril, se me eriza la piel cuando las recuerdo porque han hecho a un lado los ofrecimientos por callar y mantienen viva su sed de justicia. ¡Qué más ejemplo de valor y valentía de la mujer necesitamos!

Me casé con Luz Marina cuando apenas tenía 15 años y yo 17, el 29 de abril de 1973. Y cada vez que ocurre algo importante en mi vida no encuentro las horas por tomar mi celular y contárselo. Ella es la responsable de todo lo bueno que nos ha pasado como familia. Ni adelante ni atrás, ella siempre está a la par mía.

Lea además: El peso de los valores: La dignidad y la ignorancia no dependen de la pobreza