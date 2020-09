Todo lo que necesita saber sobre la postemporada de Grandes Ligas

Esta del 2020, tal vez sea la temporada en la que los Dodgers de Los Ángeles puedan acabar con su extenso ayuno de 32 años sin ganar una Serie Mundial. Quizá sea la oportunidad para que Cleveland termine con su añeja espera de 72 años sin un título en los clásicos de octubre.

A lo mejor vamos a ver coronarse a los Padres de San Diego y su contagiante juego o a los Medias Blancas de Chicago, quienes han arrasado con todo a su paso. En fin, hay muchos más candidatos al éxito en una campaña de formato distinto y reducida a 60 juegos, los que acaban esta semana.

Este año, 16 equipos avanzan a los playoffs: ocho de cada liga. Y salen así: los ganadores de cada División (3: Este, Centro y Oeste). Los mejores segundos lugares (3) y dos más que serán los de mejor récord sin importar el sector en el que estén ubicados.

Luego, los ocho equipos de cada liga, serán alineados de acuerdo a su balance de ganados y perdidos e irán a una serie a tres juegos así: 1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5. Estos duelos inician el 29 de septiembre y se prolongan hasta el 3 de octubre.

Los ganadores de las series de comodines, avanzan a las Series Divisionales, que serán a cinco juegos y se realizarán del 5 al 10 de octubre. En esta etapa se miden: el ganador de la serie 1-8 vs. el que salga airoso de la 4-5; y el ganador de la llave 2-7 ante el que se imponga en la serie 3-6.

Los equipos de la Liga Americana, jugarán en el Petco Park de San Diego y en el Dodgers Stadium en Los Ángeles, California. Los de la Liga Nacional, en el Minute Maid Park de Houston y el Global Life Park de Arlington, Texas, es decir, en campos neutrales.

Los ganadores de Series Divisionales, van a las Series de Campeonato, que se jugarán entre 11 y 18 de octubre. La serie por el cetro de la Liga Americana se jugará en el Petco Park de San Diego, la de la Liga Nacional, en Arlington, la casa de los Rangers de Texas.

La Serie Mundial está programada del 20 al 28 de octubre en el Global Life Park de Arlington. Es decir, toda esta etapa tendrá el formato de burbuja que funciona ahora mismo en la NBA.

No hay juegos extras para resolver desempates clasificatorios. La primera opción son las series entre sí. Si persiste el empate, van a las series intra División (aquí se involucra la otra liga) y si el empate sigue, se impone el que tenga mejor balance en sus últimos 20 juegos.

Y en los playoffs, no habrá regla de muerte súbita (que coloca corredor en segunda). Se jugará extrainnings si es necesario. Habrá bateador designado en todas las series. Los rosters son de 28 jugadores con cinco en reserva (taxi squad) que estarán con el equipo.

Un ejemplo de las series

Si la temporada terminara hoy, las serie de comodines a tres juegos en la Liga Nacional irían así.

1 (Dodgers) vs. 8 (Rojos)

2 (Cachorros) vs. 7 (Filis)

3 (Bravos) vs. 6. (Cardenales)

4 (Padres) vs. 5 (Marlins)

En las Series Divisionales a cinco juegos

El ganador entre Dodgers y Rojos, va contra el ganador entre Padres y Marlins.

El ganador entre Cachorros y Filis, va contra el ganador entre Bravos y Cardenales.

Los dos ganadores de series, van por el título de la Liga y el ganador, a la Serie Mundial.

Igual es el proceso en la Liga Americana.