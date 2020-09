Un reto sobre la mesa: Alexander Mejía contra Alexander Espinoza. Esto respondieron sus promotores

Los fanáticos del boxeo nicaragüense se han ido apagando con el paso del tiempo, los llenos en los entrenamientos de pugilistas y posteriormente en veladas han quedado en el recuerdo de los que aman el noble arte en el país. También las grandes peleas entre prospectos pinoleros. Ahora cada promotor prefiere hacer récord a sus pupilos evitando combates de máximo nivel como sucedía años atrás, tal es el caso del Toro Benavides contra Quiebra Jícara Alfaro o más reciente, Walter Castillo contra Rosemberg Gómez.

El redes sociales aficionados jugaron a ser manejador y propusieron un combate entre Alexander Espinoza contra Alexander Mejía, ambos con un gran récord en sus carreras profesionales. Espinoza (20-2-2, 8KOs) se coronó recientemente contra Aron Juárez campeón internacional plata de las 118 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), un cetro muy difícil de conseguir y que lo posicionará en los primeros puestos del ranking mundial de su categoría; mientras Popeye (16-1-0, 7KOs), quien viene de vencer a inicios del mes a Harvy Calero, está ranqueado en el quinto lugar de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en las 122 libras. Si llegaran a un acuerdo entre sí ambos tendrían mucho que ganar y perder.

«Yo aceptaría el reto. Nosotros hemos montado peleas como las de Quiebra Jícara y el Toro y la gente respondió. Hablaría con Popeye para que se preparara y si la contraparte da el visto bueno, hasta podría pasar la cartelera del 24 de octubre al 31 de ese mes para que tenga una semana más de preparación. Creo que la única manera de que los boxeadores crezcan es enfrentándolos a los mejores», señaló Marcelo Sánchez, presidente de Pinolero Boxing, encargado de la carrera de Alexander Mejía.

Por su parte, Rosendo Álvarez, quien junto a su esposa está al frente de la promotora Búfalo Boxing, la cual ha tenido mucho éxito, y la carrera de Espinoza, respondió de la siguiente manera. «Si Popeye baja a las 118 libras aceptamos la pelea. Espinoza acaba de ganar el título plata y no tiene sentido que lo subamos a 122. No obstante, para Popeye tengo a Dixon Flores, le hice una oferta y estoy esperando a ver qué me dicen».

Sánchez argumentó que «Dixon Flores no tiene nada que ofrecerle a Popeye, quien está ranqueado, mientras Espinoza sí. Si para Álvarez el único pegón es la categoría nosotros estamos dispuestos a bajar a las 118 libras con tal de que suceda. Ahora, si Rosendo quiere un buen rival para Dixon tenemos a Giovanni Gutiérrez», sentenció el presidente de Pinolero Boxing. «Ese muchacho no es nadie, mejor sería que primero le diera una revancha a Martín Díaz porque esa pelea se la robaron», concluyó Álvarez.

Los retos están en el tejado de los promotores y habrá que ver si llegan a algún acuerdo y reviven el boxeo de antaño, aquel que hizo vibrar los gimnasios.