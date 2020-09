Este es el actor favorito para protagonizar la nueva entrega del agente 007

El actor que protagonizó la película “Mad Max: Fury Road”, Tom Hardy, suena como el favorito para protagonizar la nueva entrega del agente 007 James Bond, luego que en junio realizó una exitosa audición, apuntan diversos medios de entretenimiento estadounidenses.

También han sonado los nombres de otros actores para este nuevo papel como Tom Hiddleston, Tom Holland, Idris Elba y Richard Madden; sin embargo, se maneja que la productora Universal Pictures seleccionó a Hardy, de 43 años.

Hardy se ha destacado por aplaudibles papeles como en “Layer Cake”, junto a Daniel Craig, en “RocknRolla” de Guy Ritchie, o como el prisionero más infame de Gran Bretaña; además de ser parte de grandes proyectos aclamados por la crítica como “Tinker Tailor Soldier Spy”, “Warrior” y “Mad Max: Fury Road”. También ha trabajado en varias ocasiones con el director Christopher Nolan en cintas como “Inception” y “Dunkerque”.

Asimismo su actuación en “The Revenant”, donde trabajó al lado de Leonardo DiCaprio, fue reconocida con una nominación al Óscar. El próximo año volverá a interpretar el papel de Eddie Brock en la secuela del cómic “Venom: Let There Be Carnage”.

La última participación de Craig como el agente 007 será en “No Time To Die” (Sin tiempo para morir), película que está previsto estrenarse el 12 de noviembre.