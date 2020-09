Victoria Beckham presenta fluidez retro en la semana de la moda de Londres

Inspirada por el confinamiento, la británica Victoria Beckham presentó una colección primavera/verano 2021 con cortes fluidos y un aire muy retro de los 70, el lunes en la semana de la moda de Londres.

«Los límites pueden ser liberadores. Trabajando a distancia, para esta colección reaccionamos con espontaneidad. Fuimos instintivos. Nos preguntamos qué ha cambiado. ¿Quiénes queremos ser? ¿Qué deseamos? Esta colección trata de la libertad: explorar, vestirse, ser uno mismo», explicó Beckham en sus notas de la colección, publicadas en las redes sociales.

