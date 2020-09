Denuncian a la Alcaldía de Granada de excluir a familias de un proyecto de viviendas financiado por el Banco Mundial

Tres familias de escasos recursos, originarias de la comunidad el Kilombo, en el departamento de Granada, denunciaron a la Alcaldía de esa ciudad por excluirlos de un proyecto habitacional que tiene como objetivo beneficiar con viviendas a 41 familias que se vieron afectadas por la ampliación de la carretera Malacatoya-Granada. La obra fue financiada por el Banco Mundial (BM), y según los denunciantes las tres viviendas que les correspondían a ellos fueron entregadas por la municipalidad a personas ajenas de la zona.

«Aquí se hicieron tres censos y de los tres censos la Alcaldía no nos ha querido dar las casitas, las tres familias que estamos sin casa. Yo tengo 12 años de estar viviendo aquí, todos nos conocemos y aquí pueden venir a preguntar que no es mentira lo que estoy diciendo», expresó Rafael Blanco, uno de los afectados que no fue incluido en el proyecto de viviendas. Él, junto a las otras dos familias viven en condiciones precarias en la comunidad el Kilombo.

«Yo vivo pegada al puente Centroamérica, la primera casita, estoy hundida, las corrientes se me han llevado todas mis cosas, necesito que me ayuden, que me apoyen porque solo 38 viviendas han dado y son 41, he hablado con la alcaldesa pero ella no me da ninguna respuesta, ni un sí, ni un no. Ella vino y miró mi casa y como vivimos, hemos metido papeles a la Alcaldía y no nos han dado respuesta», dijo por su parte Delia del Socorro Calero, otra de las afectadas.

La concejal opositora del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Soraida Abea, le ha dado acompañamiento a estas tres familias desde el primer momento que la municipalidad hiciera entrega únicamente de 38 viviendas de las 41 donadas por el BM, y asegura que este proyecto habitacional fue precisamente porque estas familias viven en pobreza extrema.

«El BM al mirar que estas personas vivían en condiciones vulnerables, de mucha pobreza e insalubridad decidió donarles también 41 viviendas a las 41 familias que habitan acá, pero resulta que el primero de junio en la Alcaldía solamente se entregaron 38 de las 41 viviendas. Estas son las tres familias que hacen falta que les entreguen sus viviendas porque ellos ya viven acá en El Kilombo», manifestó la concejal Soraida Abea.

Las nuevas viviendas están ubicadas en Villa Sultana, donde también se construyen dos kilómetros de camino, sistema de aguas pluviales, una casa comunal y hasta una estación policial. La inversión del proyecto supera los 300 millones de córdobas, según informó en meses anteriores el oficialista El 19 Digital.

Maltrato ante consulta de pobladores

Fátima del Rosario Chavarria, la tercera cabeza de hogar excluida del proyecto, denunció que un trabajador de la Alcaldía de Granada, a quien identifica como Ernesto León, ante la insistencia de la ciudadana de conseguir su vivienda, le dijo que «por mis huevos que no te daremos casa». «Ese solo se encarga de andar midiendo terrenos y nada tiene que ver con las casas, es un simple trabajador, las ayudas vinieron del BM, quien dijo que le iba a dar a los más necesitas y ahora la Alcaldía solo lo que hace es ignorarnos, asarearnos y hacer lo que ellos quieren», denunció.