Unidad Médica amplía su cobertura de atención y consejería sobre Covid-19

La Unidad Médica Nicaragüense (UMN) cambió su línea telefónica, aumentó el equipo de personal médico y amplió su cobertura de servicio para seguir brindando consejería en temas relacionados al Covid-19 con el objetivo de reforzar los esfuerzos que el gremio médico independiente realiza en el contexto de la pandemia en el país.

El grupo de médicos independientes renovó el sistema de atención y eliminó los tres números de teléfonos (una línea atendía por día) para ahora quedar con un único número habilitado – (502) 37611330 -, que atenderá a través de la aplicación WhatsApp y que funcionaría como un centro de llamadas o call center, donde se unificarían los contactos, además de aumentar a diez los médicos para atender a la ciudadanía. En cuanto a la cobertura, las personas tanto de Nicaragua como de países extranjeros podrán acceder a este servicio, informó la UMN.

«Al inicio pasaba que cuando los contagios estuvieron muy activos (mayo, junio y julio,) había tanta demanda que se perdían llamadas porque solo había un teléfono para todos, ahora lo que queremos es que los pacientes puedan llamar y no pierdan la oportunidad de recibir la teleconsejería de un médico», explicó la doctora Anely Pérez Molina, secretaria de la UMN. En las anteriores líneas, debido a la alta demanda, por cada llamada que se contestaba se perdían otras cuatro.

De acuerdo a la doctora Pérez Molina, este nuevo sistema permitirá que los médicos de la UMN puedan atender simultáneamente a más de una persona. El nuevo número tiene código de área del país de Guatemala para evitar cualquier tipo de represalias y el paciente sólo deberá marcar a través de la aplicación WhatsApp.

Acompañamiento a la ciudadanía

Desde el pasado 15 de mayo, la UMN habilitó las tres líneas de teléfono para poder llegar a la población debido a la falta de acompañamiento del Ministerio de Salud (Minsa) para atender orientar a los nicaragüenses.

«Sigue siendo un trabajo social que no le perjudica a nadie, solo es para apoyar al pueblo que tenga información y una teleconsejería», agregó la doctora.

Ante la posibilidad permanente de un rebrote en el país y en el panorama de un relajamiento de medidas de prevención del Covid-19 en la ciudadanía, la UMN quiere volver a reforzar las recomendaciones sobre protección y seguridad que se debe practicar.

«Por eso queremos seguir con el sistema porque esa nuestra preocupación, hemos estado viendo el comportamiento de la pandemia fuera de Nicaragua, en el caso de Europa y Estados Unidos es que han tenido su segunda ola más intensa que la primera, porque esa es la tendencia de la epidemia, y en Nicaragua no hemos tenido todavía la segunda ola», señaló la doctora Pérez Molina.

Pandemia no se ha acabado

La representante de la UMN, al igual que epidemiólogos, insiste en que la pandemia no ha terminado ni en el mundo ni en Nicaragua, el virus sigue latente y prueba de ello es la reciente muerte de un doctor que laboraba en un hospital capitalino. El gremio de médicos hacen el llamado a no bajar la guardia en las medidas de prevención.

«Hemos visto que ahora sí se ha descarrilado en el sentido que no lo vemos preocupado (en las medidas y contagio), pero sigue siendo una gran parte de la población que no se ha enfermado, que son susceptible, ayer (domingo) murió un doctor, el gremio médico sigue golpeado y eso significa que cuando el personal se sigue enfermando es que la pandemia no ha cedido», concluyó la doctora.

El Minsa reportó hasta el 15 de septiembre 4,961 personas contagiadas y un total de 147 muertes. Sin embargo, las cifras del Observatorio Ciudadano contrastan con estas cifras, que contabilizó hasta el 16 de septiembre 10,258 casos sospechosos de Covid-19 y 2,721 decesos.